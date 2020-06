Xót thương người lao động “gục ngã” dưới cái nắng quay quắt ở miền Trung

Trong tỉnh

Thời tiết ở Nghệ An những ngày qua luôn trong tình trạng nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 40 độ C đã khiến cho người dân vô cùng mệt mỏi. Đặc biệt là những lao động tự do nơi chợ Vinh.