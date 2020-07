Xôn xao về loài dơi có kích thước to như người

Bức ảnh về con dơi khổng lồ với kích thước to tương đương với con người được chụp tại Philippines đang gây ra “cuộc hỗn loạn” tranh luận trên Twitter.

Người dùng mạng xã hội với tài khoản mang tên @ AlexJoestar622 “châm ngòi” cho trận tranh cãi này khi chia sẻ bức ảnh về con dơi khổng lồ. “Có ai nhớ về việc tôi từng nói về loài dơi to như người ở Philippines không? Đây là điều tôi muốn nói”, dòng chú thích chia sẻ.

Hình ảnh về con dơi khổng lồ gây xôn xao mạng xã hội

Ngay lập tức, hàng chục nghìn ý kiến cùng tranh luận. Nhiều người cho rằng, đây chỉ là sản phẩm của ảnh chỉnh sửa chứ không có loài dơi nào lớn như vậy.

Trên thực tế, tại Philippines có loài dơi khổng lồ như vậy. Chúng được gọi là “dơi vương miện vàng”.

Dơi vương miện vàng có kích thước khổng lồ ở Philippines

Đây là một trong những loài dơi lớn nhất thế giới với sải cánh ấn tượng, thậm chí nhiều hơn chiều cao trung bình của phụ nữ. Với kích thước lớn như vậy, nhưng một số người cho rằng do chọn góc chụp nên hình ảnh chia sẻ trên Twitter khiến con dơi trông có vẻ to hơn rất nhiều so với thực tế.

Chúng sống trong hang sâu ở các cánh rừng mưa nhiệt đới

Dơi vương miện vàng ăn quả sung cùng nhiều loại hoa quả. Sinh vật này cũng đóng góp vào việc bảo vệ môi trường. Sau khi ăn trái sung, phân của chúng còn lẫn hạt giống rắc khắp nơi – góp phần tái trồng rừng.

Loài dơi này thường sống trong những hang động sâu ở cánh rừng nhiệt đới, như rừng Maitum ở miền nam Philippines. Chúng có xu hướng di chuyển theo tuyến đường của các con sông.

Các chuyên gia tin rằng, đó là nơi chúng có thể dễ dàng tìm thấy nguồn thực phẩm. Nhưng chúng lại đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì môi trường sống bị tàn phá bởi nạn phá rừng và săn bắt trộm.

Loài này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng

Kể từ năm 2016, dơi vương miện vàng đã nằm trong danh sách “Sách đỏ” trở thành loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.