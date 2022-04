Xôn xao clip vợ về đón con bị gia đình chồng lẫn mẹ ruột hắt hủi, biết lý do ai nấy cũng gật gù: Đáng lắm

Mới đây trên mạng xã hội vừa truyền tay nhau đoạn clip do một người chồng đăng tải kể về tình cảnh gia đình không mấy êm đẹp. Theo lời người chồng, vợ anh bỏ đi gần 1 năm trời mới về thăm con, sau đó, người chồng đã gọi mẹ vợ xuống để giải quyết.

"Vợ bỏ nhà bỏ con đi gần 1 năm trời hôm nay về thăm con thì mình gọi bà ngoại xuống. Bà nói thẳng luôn vào mặt con gái bà như vậy, bà nói những câu như vậy đúng hay sai mọi người", người chồng viết.

Đoạn clip cho thấy, người mẹ đẻ sau khi gặp con gái mình cũng không hề tỏ ra bênh vực hay nói đỡ cho, trái lại, bà lớn tiếng: "Thôi thôi giải tán về, lằng nhằng, tao về còn việc tao để cho bà nó nuôi, bố nó nuôi. Mày không có bốc phét nuôi được đâu".

Trong lời kể xen kẽ của nhân vật được cho là mẹ chồng, bà cho biết lúc đầu cô con dâu bảo đón con đi ăn cỗ, tuy nhiên, sau đó cô lại định mang con đi luôn nên phía nội mới tức giận gọi nhà ngoại lên giải quyết.

Anh chồng cũng tức giận lên tiếng: "Tao nhường cho mày nuôi đấy, tao để nhà cho mày đấy, mày nuôi đi".

Dù người vợ bị cả mẹ ruột, chồng và gia đình chồng hắt hủi, tuy nhiên ai cũng cho rằng, cô đáng bị như vậy. Bởi lẽ, một người mẹ mà nỡ lòng bỏ đứa con dứt ruột sinh ra rồi đi biệt tăm thì không xứng đáng được tha thứ. Thậm chí, đến cả mẹ ruột còn không bênh vực thì cũng đủ để hiểu rằng, cô vợ đã tệ hại như thế nào trong mắt mọi người.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn