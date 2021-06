Xóa tụ điểm cung cấp ma túy cho các con nghiện trong bản

Ngày 12/6, Công an huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết đơn vị vừa triệt phá 1 tụ điểm buôn bán ma túy do Hà Văn Thái (SN 1966), trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong điều hành.

Theo đó, liên tiếp các ngày 1 và 10/6, Công an huyện đã bắt 4 đối tượng ở huyện Quế Phong, Nghệ An gồm: Hà Văn Tiến (SN 1970), Quang Văn Nga (SN 1986), Lương Văn Hướng (SN 1985) và Lô Văn Lợi (SN 1991), cả 4 cùng trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Tang vật thu giữ gồm 0,9 gam heroin, 0,17 gam ma túy tổng hợp.

Qua lời khai được biết số ma túy này được các đối tượng nghiện mua của Hà Văn Thái mục đích về sử dụng.

Đối tượng Hà Văn Thái tại Cơ quan Công an

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện tiến hành bắt đối tượng Hà Văn Thái, thu giữ hơn 300 gam ma túy đá.

Khám xét nơi ở của Thái, Công an thu giữ thêm 180 viên hồng phiến và hơn 37 gam heroin.

Tại Cơ quan Công an đối tượng Hà Văn Thái thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đây là số ma túy được Thái mua từ các đối tượng bên kia biên giới rồi mang về bán lại cho các con nghiện trên địa bàn nhằm kiếm lời.

Nhằm qua mắt lực lượng Công an, Thái đã lập căn cứ buôn bán lẻ ma túy tại trong bản, cứ mỗi lần khách đến giao dịch Thái lại dùng những ký hiệu riêng. Tinh vi hơn, khi bị lộ, Thái mang ma túy vào trong rừng, lập lán trại để tiếp tục điều hành đường dây cung cấp ma túy lẻ cho các con nghiện trong và ngoài bản.



