Xe tải lì lợm chặn đường xe cấp cứu, nhân viên y tế bất lực "cầu xin"

Ý thức tham gia giao thông là câu chuyện gây nhiều tranh cãi trên không gian mạng. Như tài xế xe tải không nhường đường xe cấp cứu trong clip dưới đây là 1 điển hình. Đoạn clip khoảng 1 phút khiến người xem vô cùng bức xúc.

Trong tình thế nguy cấp liên quan đến tính mạng con người, xe cấp cứu liên tục hú còi khẩn cấp xin đường nhưng tài xế xe tải điều khiển phía trước không chịu nhường đường.

Xe tải "5 lần 7 lượt" không nhường đường cho xe cấp cứu gây bức xúc

Nhân viên y tế trên xe phải dùng loa nhiều lần réo gọi "Các phương tiện phía trước nhường đường cho xe cấp cứu. Xe tải BKS 19H002xx nhường đường cho xe cấp cứu...". Thế nhưng, chiếc xe tải vẫn nghênh ngang đi phía trước.

Đáng chú ý, khi xe cấp cứu vượt phải để đi lên, xe tải tiếp tục đánh lái nhất quyết không nhường đường. Trong clip thấy rõ, một bệnh nhân đã bất tỉnh nằm trong xe đang rất cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Đoạn clip được nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Phương Bắc ở Tuyên Quang quay lại. Ngay lập tức bài đăng thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bình luận phẫn nộ. Đa phần đều lên án ý thức của tài xế xe tải không tuân thủ luật giao thông, không chịu nhường đường cho xe ưu tiên.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc