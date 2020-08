Xe tải lật nghiêng, suýt đè trúng người phụ nữ sang đường ẩu

Your browser does not support the video tag.

Pha thoát chết khó tin này xảy ra tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Thời điểm trên, một người phụ nữ điều khiển xe máy điện đã chạy thẳng qua ngã tư mà không chú ý quan sát. Cùng lúc này, một chiếc xe tải lao tới.

Gặp tình huống bất ngờ, tài xế xe tải đã lập tức đánh lái và phanh gấp nhưng không tránh kịp. Chiếc xe tải sau đó đã mất lái, đổ ập lên chiếc xe máy và lao vào bụi cây ở góc đường. Trong khi đó, không rõ bằng cách nào người phụ nữ thoát khỏi cú đè của xe tải.

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng, clip này ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý từ phía cư dân mạng. Nhiều người còn cho rằng, người phụ nữ này quá may mắn khi "thần chết đã ngủ quên".

"Chỉ có thể nói là thần chết đã ngủ quên, quá may mắn cho người phụ nữ này. Nhưng nếu cứ đi ẩu như thế thì có lẽ không có may mắn lần sau", "Người đi xe máy qua ngã tư như kiểu tự sát, không quan sát gì cả", "Người phụ nữ đã vượt đèn đỏ, nói chung đã sai khi băng qua ngã tư"... là những bình luận của cư dân mạng.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn