Xe tải kéo lê ô tô trên đường cao tốc, cô gái trẻ tuyệt vọng cầu cứu

Trong đoạn clip được một người lái xe máy trên Xa lộ liên tiểu bang 294, Chicago, Mỹ ghi lại, có thể thấy đám bụi mịt mù bốc lên từ bên dưới chiếc xe tải, kéo theo một chiếc Honda Accord màu đen. Vụ việc xảy ra khoảng 11h40 sáng 30/11.

Được biết, chiếc ô tô gặp nạn do Laylisha Gardner (19 tuổi) điều khiển. Trong lúc đang cố gắng chuyển làn đường, xe của cô vướng vào chiếc xe tải và bị kéo lê suốt cả quãng dài. Quá sợ hãi, cô gái trẻ vươn tay khỏi cửa sổ để cầu cứu những người qua đường khác trong tuyệt vọng.

May mắn thay, tài xế xe tải là ông Mohamed Yousif (52 tuổi) đã dừng lại và tấp vào lề đúng lúc, dù ông không hề hay biết mình đang mang một “cái đuôi” đằng sau xe. Nhờ vậy mà tính mạng cô gái trẻ không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, chiếc Honda Accord của cô thì bẹp dúm phần đầu, kính chắn gió cũng vỡ nát.

Cảnh sát bang Illinois xác nhận rằng tài xế của xe tải đã dừng lại kịp lúc, không có ai bị thương trong vụ va chạm. Hiện vẫn chưa rõ chiếc xe tải tiếp tục lao đi bao xa trước khi tấp vào lề.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn