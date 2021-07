Xe tải chế khoang ngầm để vận chuyển quặng thiếc

Theo Công an nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An, vào hồi 4 giờ 20 phút, ngày 18/7/2021, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại xóm Liên Xuân, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp đang diễn ra hoạt động tập kết, bốc xếp để vận chuyển trái phép quặng thiếc từ huyện Quỳ Hợp đi các tỉnh phía Bắc. Ngay sau đó, Công an huyện Quỳ Hợp đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra.

Các đối tượng chế thêm khoang kín trong thùng xe để che giấu việc vận chuyển trái phép khoáng sản.

Tại nhà ông Phan Hồng M. (sinh năm 1967), phát hiện 2 ô tô tải đang bốc 240 bao tải quặng thiếc, có tổng trọng lượng khoảng 12 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, những người liên quan không xuất trình được đầy đủ các loại giấy tờ, thủ tục về thuế và chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Đáng chú ý, các xe tải được tạo khoang riêng, sau khi xếp các bao quặng sẽ được đậy lại bằng những tấm ván, tấm kim loại. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường ai cũng tưởng thùng xe trống trơn.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đã lập biên bản, làm việc với đối tượng liên quan, tạm giữ toàn bộ số quặng thiếc, phương tiện để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông