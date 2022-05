Xế hộp mở cửa bất ngờ khiến người phụ nữ chết thảm dưới gầm xe tải

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại diễn biến sự việc

Ông Trần Quốc Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Đà Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết chiều muộn 19/5 xác nhận tai nạn thảm khốc vừa xảy ra tại địa phương cướp đi sinh mạng một phụ nữ trung niên.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng



Vị chủ tịch xã cho hay sự việc xảy ra lúc 11h15 trưa nay (19/5) đoạn qua địa bàn xóm 3. Thời điểm này, bà H.T.T. (SN 1978, trú xóm 5, xã Đà Sơn) điều khiển xe đạp điện lưu thông trên Quốc lộ 46, hướng Đô Lương - Thanh Chương, đến địa điểm trên đâm sầm vào cửa chiếc ô tô con do tài xế mở đột ngột.

Tài xế ô tô màu đỏ được cho mở cửa đột ngột, không quan sát phía sau



Nạn nhân ngã xuống đường sau cú va chạm mạnh, bị chiếc xe tải lưu thông cùng chiều từ phía sau lao tới cán qua người, tử nạn đau lòng.

"Tài xế mở cửa đột ngột, không quan sát phía sau khiến người phụ nữ không kịp trở tay" - Phó Chủ tịch UBND xã Đà Sơn Trần Quốc Toàn nói.

Hiện công an đang điều tra, làm rõ sự việc.

