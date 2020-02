Xe container chắn ngang đường sắt, hàng loạt tàu mắc kẹt ở ga Nghệ An

Your browser does not support the video tag.

Vào thời gian trên, xe container BKS 15C-138-38 do tài xế Nguyễn Văn Tâm (SN 1989, trú huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển, kéo theo rơ moóc 15R-082.09 đi trên QL1A theo hướng Hà Nội – TP Vinh (Nghệ An).

Khi đến gần cầu Cẩm Bào (xã Diễn Trường) xe container bất ngờ lao sang phải đường, đâm gãy hơn 40m hộ lan ngăn cách đường sắt.

Sau khi đâm phải hộ lan, chiếc xe quay ngoắt 180 độ theo hướng ngược lại nằm chắn ngang trên đường sắt.

Xe container chắn ngang trên đường sắt

Hơn 40m hộ lan đường sắt bị đâm gãy

Nhận được tin báo, Trưởng ga Yên Lý, ga Cầu Giát (Nghệ An) có mặt tại hiện trường phong tỏa khu gian, yêu cầu tàu dừng khẩn cấp tại 2 đầu ga và báo cho lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ trong đêm.

Mất hơn 2 tiếng, gần 50 người gồm Đội CSGT huyện Diễn Châu, lực lượng PCCC và nhân viên đường sắt mới cẩu được xe container bị tai nạn giao thông ra khỏi đường sắt.

Mất hơn 2 tiếng, xe container mới được cẩu ra khỏi đường sắt

Đến 2h10 cùng ngày, đường sắt Thống Nhất thông tuyến trở lại nhưng tàu phải di chuyển chậm với tốc độ 15km/h.

Qua kiểm tra, Đội CSGT huyện Diễn Châu phát hiện tài xế Nguyễn Văn Tâm có nồng độ cồn 0,446 mg/lít khí thở. Tài xế này cho biết, do xe khách ép đường nên bị mất lái.

Hiện, công tác khắc phục vẫn đang được lực lượng chức năng xử lý.

Tác giả: Quốc Huy – Phạm Tâm

Nguồn tin: Báo Vietnamnet