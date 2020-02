WHO vào cuộc điều tra hàng nghìn nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19

Thế giới

Phái đoàn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu sẽ bắt đầu điều tra về dịch viêm phổi do chủng mới do virus Corona (COVID-19) gây ra, trong đó có điều tra việc hơn 1.700 nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm virus.