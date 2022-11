Vướng vào xe của vợ, chồng chệch tay, đánh lái ra giữa đường, không ngờ gặp họa

Sự việc xảy ra vào lúc 21h45 ngày 13/11, tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Thời điểm đó, một người đàn ông đang đạp xe đạp cùng vợ trên đường vắng. Tuy nhiên, do vô tình vướng phải xe của vợ nên người chồng bị liệng tay lái, tạt xe ra giữa đường.

Clip: Vướng vào xe vợ, chồng chệch tay mất lái không ngờ gặp họa (Nguồn: MXH - Beatvn)

Đúng lúc này, một chiếc ôtô đang phóng với tốc độ cao lao tới vào không may tông trúng từ phía sau, khiến người đàn ông bị văng lên phía trước vài mét.

Kết cục, vụ tai nạn kinh hoàng khiến ông bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, ô tô 4 chỗ bị vỡ nát hết kính trước. Sau khi vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý.

Vừa đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhanh chóng được lan truyền. Nhiều ý trái chiều xoay quanh câu chuyện kỳ lạ này. Nhiều người chỉ trích tài xế đi đường tối nhưng liều lĩnh tăng ga, phóng đi mất tích bí ẩn.

Ngoài ra, có ý kiến góp ý khi điều khiển xe đạp nên trang bị thêm các phụ kiện phụ trợ để giúp cho những lúc di chuyển vào buổi tối sẽ an toàn hơn cho bản thân.

