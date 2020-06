Vừa phát biểu 'Chúc hai con lấy nhau như diều gặp gió', đám cưới gặp ngay cơn giông quật tung cả rạp

Đám cưới vốn là chuyện trọng đại của cả đời người, chính vì vậy, công tác chuẩn bị trước ngày cưới luôn được chuẩn bị kỹ càng và chỉn chu nhất có thể. Thế nhưng 'người tính không bằng trời tính', đôi khi, mọi thứ đã được đầu tư tươm tất nhưng chỉ cần trận mưa rào hay một cơn giông cũng khiến quan viên hai họ hết sức lo lắng.

Hôm qua, câu chuyện 'dở khóc dở cười' này cũng đã xảy ra tại một đám cưới. Nguyên văn được chia sẻ như sau:

'Đang đến giờ lành tháng tốt, các cụ hai bên ngồi vào bàn tiệc rồi mà trời nổi giông bão nhấc nguyên cả rạp đưa riêng ra một chỗ. Thịt gà, mực, tôm thì lộn cổ hết xuống với nhau, nghĩ nó bực! Trước đó, đại diện nhà trai còn lên phát biểu 'Chúc hai cháu lấy nhau làm ăn lên như diều gặp gió'.

Được biết, khi quan khách đang bắt đầu vào tiệc thì cơn giông bỗng kéo đến, gió quá mạnh nên quật nghiêng ngả rạp cưới. Lúc này, rất nhiều người lập tức đứng dậy, chung tay giữ rạp để không bị gió cuốn đi mất.

Ngay sau khi đoạn clip đăng tải, đa số dân mạng đều tỏ ra cảm thông với sự cố ngoài mong muốn này của đám cưới, hy vọng cô dâu - chú rể vượt qua 'sóng gió' để về chung một nhà. Tuy nhiên, cũng không ít người để lại những bình luận 'cười té ghế' như sau:

'Thầy chỉ xem ngày đẹp chứ thầy đâu có nói thời tiết đẹp đâu, các ông bắt lỗi cái gì?'.

'Hờn thật! Vừa mới cho phong bì vào hòm, ngồi xuống đút được một miếng thì bão bay rạp. Ăn tiếp hay ra về bây giờ?'.