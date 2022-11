Vừa dừng đèn đỏ thì ngã xuống cống thoát nước, người phụ nữ được dân mạng chỉ ra lỗi sai chí mạng này

Theo đoạn clip ghi lại, người phụ nữ dừng xe lại khi bắt gặp tín hiệu đèn đỏ, tuy nhiên, do lơ đễnh trong lúc chống chân nên chị này đã phải nhận hậu quả rất thảm khốc.

Your browser does not support the video tag.

Cụ thể, người phụ nữ này đã ngã khỏi xe máy và cắm đầu, lọt cả người vào cống thoát nước ven đường.

Quan sát lại hành động trước đó, nhiều người cho rằng, nguyên nhân khiến người phụ nữ ngã đau đớn như vậy vì chị đã lơ đễnh trong lúc chống chân xuống đất, từ đó khiến chị mất thăng bằng và lọt thỏm vào cống thoát nước.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, những người đi đường đã nhanh chóng giúp đỡ người phụ nữ này.

Qua vụ việc này một lần nữa nhắc nhở những người tham gia giao thông, cần phải chú ý và cẩn thận trong mọi hành động của mình để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn