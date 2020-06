Vụ xe tải đè xe con ở Thanh Hóa, 3 người chết: Hé lộ góc quay khác

Hiện trường xảy ra vụ TNGT khiến 3 người tử vong, 1 cháu bé bị thương

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại từ camera an ninh của người dân ngay khu vực xảy ra TNGT cho thấy: Chiếc xe ô tô con 36A-468.94 lưu thông từ TL506 ra tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng khi đến ngã tư đang sang đường thì bất ngờ dừng lại, trong tích tắc chiếc xe ô tô tải BKS 36C-171.15 chạy với tốc độ cao tông trực diện và kéo rê khoảng 5m rồi lật đè lên chiếc xe ô tô con tại góc ngã tư.

Your browser does not support the video tag.

Như Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 10h30 trưa 4/6, tại Km 17+800 TL506 (đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn), xe ô tô BKS: 36C-171.15 (Công ty TNHH MTV Vận tải Bình Xuân, thị trấn Nông Cống) do Lương Văn Lâm (SN 1985, trú tại xã Hoằng Lưu, Hoằng Hóa) điều khiển, khi đi đến địa điểm trên thì đâm va vào xe ô tô BKS: 36A-468.94 do Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, trú tại thôn 2, xã Xuân Thọ, Triệu Sơn) điều khiển, trên xe chở bà Bình, chị Huê và cháu Đỗ Minh Nhật (SN 2014, con chị Huê). Vụ tai nạn đã khiến bà Bình, chị Huê và tài xế Hoàn tử vong tại chỗ, cháu Đỗ Minh Nhật bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm VN xe ô tô tải BKS 36C-171.15 kiểm định gần nhất ngày 4/6/2019, có hạn kiểm định đến hết ngày 3/6/2020 (thời điểm xảy ra sự việc xe này quá hạn đăng kiểm 1 ngày). Tại hiện trường cho thấy, chiếc xe này cơi nới thành thùng từ 20-30cm so với thiết kế.

Liên quan đến vụ việc này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng giao UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở GTVT Thanh Hóa kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Công ty TNHH MTV Vận tải Bình Xuân, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm; xác minh quá trình sát hạch cấp GPLX và hồ sơ chứng nhận sức khỏe của lái xe gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Tác giả: Phúc Tuấn

Nguồn tin: Báo Giao thông