Camera nhà dân ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi xe "hổ vồ" đè nát xe hơi làm 3 người tử vong

Liên quan vụ tai nạn xe tải chở đất đè bẹp xe con khiến 3 người chết, 1 người bị thương nặng ở Thanh Hóa, theo đoạn camera an ninh của nhà dân gần hiện trường cho thấy, chiếc xe hơi gần như đang đứng yên, xe "hổ vồ" lao nhanh tới, chồm lên xe con, cuốn đi rồi lật đè bẹp xe con.

Cũng theo hình ảnh từ camera, thời điểm vụ tai nạn xảy ra là 10h46 phút ngày 4/6.

Your browser does not support the video tag.

Video: Khoảnh khắc xe "hổ vồ" đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Ngay khi phát hiện tai nạn, người dân đã hô hoán tới cứu giúp nạn nhân. Tuy nhiên, do lượng đất đá từ xe tải đổ đè lên xe con rất lớn, đồng thời xe tải rất nặng nên người dân không thể đưa các nạn nhân ra ngoài. Xe ủi và xe cẩu sau đó được lực lượng chức năng huy động tới hiện trường mới lật được xe tải lên.

Dân trí dẫn thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay, xe tải BKS 36C-171.15 có nhãn hiệu - số loại HOWO- ZZ3317N3067W, sản xuất năm 2015 tại Trung Quốc; khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông là 15.600 kg.

Trên giấy đăng ký, chủ xe là Công ty TNHH MTV thương mại vận tải Binh Xuân, ở Tập Cát 2, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Xe này kiểm định lần gần nhất là ngày 4/6/2019 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-02S Thanh Hóa và có hạn kiểm định đến hết ngày 3/6/2020. Do đó, tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe này đã hết hạn chứng nhận kiểm định.

Còn chiếc xe hơi trong vụ việc mang BKS 36A-468.94 được kiểm định gần nhất ngày 16/12/2019 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-03D Thanh Hóa, hạn kiểm định đến hết ngày 15/6/2022. Chủ xe theo giấy đăng ký là Lê Ngọc Hoàn, địa chỉ thôn 2, xã Xuân Thọ, Triệu Sơn, Thanh Hóa.

"Cục Đăng kiểm VN đã giao các giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn trên", báo Giao thông dẫn thông tin từ Cục Đăng kiểm.

Ảnh: Người lao động

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Tổ quốc