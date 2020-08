Vụ thầy giáo tử vong do trúng đạn: Tình tiết bất ngờ

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ một thầy giáo tử vong do trúng đạn, tối ngày 26/8, trao đổi với báo Đất Việt, ông Lỳ Bá Xồng, Bí thư đảng ủy xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, thầy giáo Lầu Bá Xồng (45 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Mường Lống) tử vong là do trúng đạn của đồng nghiệp.

Theo ông Xồng, thầy giáo Xồng cùng thầy Lầu Bá Giờ (giáo viên Trường Tiểu học Huồi Tụ 2, huyện Kỳ Sơn) lên rừng đi săn, cải thiện bữa ăn.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: VNN

"Có thể trong quán trình săn, ông Giờ giơ súng bắn nhưng không may đạn bay trúng vào ông Xồng chứ không phải cố tình. Việc này ông Giờ cũng đã thừa nhận rồi, ông Giờ sẽ lo toàn bộ hậu sự cho đồng nghiệp của mình. Hai người này trước giờ rất thân thiết với nhau", ông Xồng cho biết.

Trước đó, theo người nhà thầy giáo Xồng, đêm ngày 24/8, ông Xồng cùng ông Lầu Bá Giờ rủ nhau mang súng tự chế lên núi thuộc địa bàn xã Mường Lống để săn thú rừng.

Sau đó, đến sáng 25/9, thầy Giờ và người dân phát hiện thầy Xồng tử vong ở khu vực bản Huồi Khun (xã Mường Lống) nên đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc, xác định nguồn đạn gây tử vong cho ông Xồng.