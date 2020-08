Đại tá Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An

Sáng 26/8, tại TP Vinh, Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của 198 đại biểu chính thức đại diện cho gần 2.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Về dự và chỉ đạo đại hội có Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên DKTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tân Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An - Đại tá Võ Trọng Hải

Trong đó, đã tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc xảy ra; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ an ninh kinh tế; đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng, hội, nhóm phản động, chống đối Đảng, Nhà nước; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, các mục tiêu, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Không chỉ mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh với các loại tội phạm, cán bộ, chiến sỹ công an Nghệ An còn để lại tình cảm tốt đẹp trong nhân dân bằng nhiều hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIV

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương và ghi nhận những đóng góp của Công an Nghệ An; đồng thời mong muốn lực lượng chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục góp phần quan trọng, trực tiếp vào sự phát triển của tỉnh, nhất là trên mặt trận bảo vệ An ninh trật tự.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 20 đồng chí vào BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả: Đức Phúc - Văn Nam

Nguồn tin: Pháp Luật Plus