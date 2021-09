Vụ người đàn ông bị chém lìa đầu ở quận 7: Sau tiếng cãi vã, nghi can cầm phần đầu của nạn nhân vứt ra hẻm khiến nhiều người hoảng sợ

Tối 26/9, Công an quận 7 cho biết đang tiến hành điều tra vụ nghi án kẻ ngáo đá chém người đàn ông đứt lìa đầu. Bước đầu xác nhận, nạn nhân là nam giới sinh sống trong con hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Đơn vị đang phong toả để lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm tử thi để làm rõ động cơ của nghi can.

Công an phong tỏa hiện trường xảy ra vụ việc

Chị H. (ngụ địa phương) cho biết, cả nạn nhân và nghi can vốn là dân xã hội. Trước lúc xảy ra vụ việc mọi người nghe tiếng cự cãi giữa nạn nhân và nghi can. Sau đó 1 lúc, nghi can cầm đầu của nạn nhân đi ra con hẻm rồi vứt giữa đường.

Người dân chạy ra thì nghi can chạy vào căn nhà. Mọi người hoảng sợ nên đã báo cho công an. Khi công an tới nơi nghi can cố thủ một lúc rồi mới bị lực lượng khống chế đưa về trụ sở.

Tối cùng ngày, nhiều người dân vẫn hiếu kì theo dõi công an khám nghiệm hiện trường.

