Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Quỳ Hợp, Nghệ An: “Con voi chui lọt lỗ kim”

Trước khi “đột kích” bắt giữ vụ khai thác đá trắng trái phép ở núi Phá Chủng, xóm Kèn (xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), hàng chục chiến sĩ Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An được trang bị đầy đủ thiết bị, công cụ hỗ trợ và “bí mật” di chuyển đến hiện trường.