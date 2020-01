Vũ Khắc Tiệp thừa nhận những hình ảnh be bét máu là đánh nhau năm 2019

Vũ Khắc Tiệp lên tiếng về ảnh be bét máu ở đồn công an: Đánh nhau vì nghe được thông tin không đúng về mình!

Những ngày vừa qua, hình ảnh Vũ Khắc Tiệp người be bét máu ở đồn công an đang khiến dân tình đặc biệt quan tâm. Ngay thời điểm diễn ra ồn ào, Vũ Khắc Tiệp chỉ lên tiếng giải thích đó là những hình ảnh "thời nông nổi đi bar" đã từ rất lâu. Tuy nhiên, khi liên tục bị dân mạng soi ra những điểm thiếu hợp lí, Vũ Khắc Tiệp đã chính thức lên tiếng giải thích rõ thực hư sự việc.

Theo đó, ông bầu của Ngọc Trinh lý giải những hình ảnh đó được chụp vào cuối tháng 7 năm 2019. Nguyên nhân là do anh đánh nhau với một người đưa tin bịa đặt, tung những tin đồn không đúng về mình.

"Tôi không đọc bất cứ tin tức nào vì để thời gian enjoy tận hưởng cuộc sống những ngày cuối tuần. Hôm nay ngày làm việc tuần mới, tôi muốn chủ động nói một lần về những bức hình cùng câu chuyện thực chất của nó.

Chuyện đó xảy ra vào sáng Chủ Nhật 22/7 tại Hotel Park Hyatt Sài Gòn. Vào 9h sáng hôm đó, tôi nghe được một thông tin không đúng về mình nên trực tiếp gọi điện thoại mời người ta gặp để đối chiếu. Tôi biết mình có tính nóng nên có thể to tiếng và đã chọn địa điểm ngoài sân vườn để không ảnh hưởng đến xung quanh. Trong khi nói chuyện, quả thực đã có va chạm. Và kết quả là những bức hình mọi người đang lan truyền nhau xem. Chính tôi nhờ bảo vệ Hyatt gọi công an tới giải quyết. Rất đông người nhìn thấy sự việc, có mặt ở thời điểm đó. (Hoặc có thể check bên Hyatt).

Công an Phường Bến Nghé Q1 là đơn vị giải quyết sự việc này. Lúc đó máu của tôi chảy ra khá nhiều nên phải đi khâu tại Bệnh Viện SG và sau đó thay 1 cái áo khác. Trở lại công an 2 bên đã làm bản tường trình giải trình và kết thúc 2 tiếng là bản tường trình của 2 bên cùng ký do hiểu lầm nên dẫn đến Xô xát. Điều này có thể tìm hiểu tại công an nơi tôi làm việc", Vũ Khắc Tiệp nói.

Ông trùm chân dài cho rằng cuộc sống đôi khi không tránh được những rủi ro. "Còn về cuộc sống của mình, tôi vẫn đi du lịch ghi hình và chia sẻ thế giới tươi đẹp đến với các bạn mê du lịch, vẫn mê ly cafe mỗi ngày tại các quán quen thuộc ở Sài Gòn. Vẫn gặp gỡ bạn bè và luôn Public những nơi mình tới . Cuộc sống như thế tôi thấy đủ hạnh phúc".

Trước đó, một group chuyên bàn tán về chuyện Vbiz đã đăng tải những hình ảnh chụp lại hóa đơn tiền thuốc của Vũ Khắc Tiệp cho thấy, việc ông bầu Ngọc Trinh bị giang hồ đánh đập tới mức phải vào bệnh viện điều trị thuốc men là chuyện xảy ra gần đây.

Theo đó, các đơn thuốc đều ghi rõ ngày tháng là vào ngày 21/7/2019. Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội xôn xao bức ảnh ông bầu Vũ Khắc Tiệp bị đánh chảy máu be bét, ngồi ở đồn công an, nghi là do bị giang hồ đòi nợ. Sau đó ông bầu Ngọc Trinh đã lên tiếng thanh minh trên trang cá nhân rằng không hề có chuyện bị đánh hay đòi nợ, đây chỉ là bức ảnh từ rất lâu, thời anh còn "trẻ trâu" đi bar gặp xô xát.

Đơn thuốc của Vũ Khắc Tiệp bị rò rỉ ra ngoài.

Gần đây, trên các diễn đàn mạng lại tiếp tục xôn xao câu chuyện nợ nần của Vũ Khắc Tiệp khi một cư dân mạng đăng bài "bóc phốt", đồng thời khẳng định bức ảnh Vũ Khắc Tiệp ở đồn công an là mới chứ không lâu như anh nói.

Người này tố cáo Vũ Khắc Tiệp phải lên trình công an mấy lần từ tuần trước nhưng vẫn không chịu trả nợ, bị đánh là do không có tiền đóng lãi. Thậm chí cư dân mạng còn đưa ra cả bằng chứng là hình ảnh khác chụp Vũ Khắc Tiệp ở đồn công an, giấy vay nợ và còn tiết lộ rằng ông bầu Ngọc Trinh giờ không đủ khả năng trả nên bị đánh dằn mặt.