Vụ ghi nhầm tiền điện tăng 30 lần: ‘Sai sót rất đáng tiếc’

Nắng nóng, gần 13.200 khách hàng tiêu thụ điện tăng 300% Theo thống kê của Công ty Điện lực Nghệ An, tính đến ngày 24-6 có 887.778 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trong tổng số 998.085 khách hàng. Trong đó số khách hàng có mức tiêu thụ điện của tháng 5 cao hơn 30% so với tháng 4 là 197.389 khách hàng. Đặc biệt trong số này có tới 109.349 khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 50%, thậm chí có tới hơn 13.197 khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 4 trước đó.