Vụ F1 tử vong khi chưa kịp xét nghiệm: Dỡ phong tỏa cách ly một khoa của bệnh viện

Tối 27/05, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã tiến hành dỡ bỏ cách ly, phong tỏa đối với khoa Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực sau 21 ngày thực hiện cách ly tạm thời vì có liên quan đến 1 bệnh nhân đã tử vong là F1 của BN 3491.

Trước đó, vào ngày 28/4, bệnh nhân L.Q.Tr. (88 tuổi, Tp. Vinh, Nghệ An) được xác định là F1 của bệnh nhân nhiễm Covid-19 do từng đến khám tại Bệnh viện bạch Mai (thời gian này có BN 3491 đến khám).

Sau khi xác định trường hợp F1 tử vong từng đến khoa cấp cứu khám điều trị, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã cho phong tỏa, cách ly tạm thời để phòng chống dịch.

Sáng ngày 3/5, cụ ông được con đưa đến Bệnh viện đa khoa TP. Vinh khám tại phòng khám cấp cứu. 10h15' cùng ngày, cụ Tr. được chuyển tới Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An để hút dịch.

Ngày 8/5, cụ Tr. được đưa xuống Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An để điều trị trong 2 ngày (8-9/5). Đến khoảng 16 giờ ngày 12/5, cụ Tr. qua đời. Trong các ngày cụ nằm ở nhà có nhiều người thân, con cháu đến thăm hỏi.

Sau khi cụ Tr. mất, do gia đình đã khâm liệm thi thể nên cơ quan chức năng không thể lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Sau khi xác định cụ Tr. là F1 và có từng đến khám tại Bệnh viện Ung bướu, Ban lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã họp khẩn và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Để đảm bảo an toàn, bệnh viện đã thực hiện cách ly, phong tỏa tạm thời nội bất xuất, ngoại bất nhập Khoa cấp cứu của bệnh viện.

Chiều 27/5, Khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực đã dỡ bỏ phong tỏa, cách ly.

Sau khi phong tỏa, bệnh viện thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm 12 nhân viên y tế, 28 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị có tiếp xúc với ông Tr. Đến nay, tất cả các F2 đều có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

"Chúng tôi rất vui mừng vì đến nay tất cả mọi người đều có kết quả âm tính, sức khỏe bình thường. Từ ngày mai, khoa cấp cứu của bệnh viện có thể hoạt động trở lại bình thường. Người thân, bệnh nhân có thể ra vào.

Các trường hợp F2 là cán bộ bác sỹ, người nhà, bệnh nhân tại Khoa cấp cứu của bệnh viện đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện vẫn tiếp tục kích hoạt mạnh mẽ toàn bộ hệ thống chống dịch của đơn vị, đảm bảo an toàn và duy trì ổn định công tác khám chữa bệnh cho người dân như: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, vệ sinh các khoa, phòng, mỗi bệnh nhân chỉ có một người nuôi bệnh, không thăm bệnh…", một cán bộ tại bệnh viện Ung bướu chia sẻ.

Cũng trong chiều 27/5, bệnh nhân cuối cùng nhiễm Covid-19 điều trị tại Nghệ An đã được xuất viện. Đó là bệnh nhân 3098 (trú xã Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, Nghệ An). Đây là ca bệnh lây nhiễm cộng đồng đầu tiên của tỉnh. Hiện tại tỉnh Nghệ An không còn ca bệnh nào đang điều trị.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị