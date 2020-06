Vụ bé trai tử vong trong nhà hoang: Mẹ khóc gọi tên con đến kiệt sức

Chị Trần Thị Trí đau đớn nhận được hung tin con đã tử vong

Sáng 10/6, căn nhà cấp 4 tuềnh toàng cuối xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) của gia đình anh Hồ Văn Tụ (SN 1970, bố cháu Đô) rất đông anh em, bà con chòm xóm đến chia buồn cùng gia đình khi hay tin con trai anh là cháu Hồ Văn Đô (5 tuổi) bị bắt cóc, trói 2 tay và tử vong trong ngôi nhà hoang cách nhà 10km.

Bàng hoàng nhận tin cháu ngoại tử vong, bà Phạm Thị Tân nghẹn ngào cho biết, con gái bà là chị Trần Thị Trí (SN 1984) kết duyên với anh Tụ khi cả hai đã luống tuổi. Do kinh tế khó khăn, chồng thường xuyên đau ốm nên Trí thường xuyên vắng nhà vào rừng đi bóc vỏ tràm thuê để lo cho các con bữa cơm, bữa cháo và thuốc men cho chồng.

“Tụ đau ốm thường xuyên, mấy năm trước còn phát hiện bị ung thư đại tràng, đau xương khớp nên không làm được gì. Mọi gắng nặng kinh tế đều đè nặng lên vai Trí. Những tưởng cố gắng để các con có cuộc sống sung túc, thật không ngờ, cháu đoản mệnh đi trong đói khát”, bà Tân khóc òa.

Phạm Thị Tân bàng hoàng nhận hung tin cháu ngoại bị bắt cóc, tử vong trong nhà hoang

Theo ông Hồ Sơn Từng (bác ruột của cháu Đô), anh Tụ và bố của nghi phạm Đào Ngọc Hoàng là bạn thân nên 2 gia đình thường xuyên qua lại với nhau. Vì thân thiết, nên Hoàng cũng hay đến nhà chơi với cháu Đô. Nhiều hôm Hoàng còn mua bánh kẹo, xúc xích cho Đô ăn. Cháu Đô rất quý Hoàng, thật không ngờ Hoàng nhẫn tâm bắt cóc, trói 2 tay bỏ đói cháu trong nhà hoang, khiến cháu tử vong trong đói, khát, sợ hãi.

Phía trong nhà, chị Trần Thị Trí liên tục gào khóc, gọi tên con khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Chị cứ gọi con trong vô vọng đến khi kiệt sức ngất xỉu. Từ ngày cháu Đô mất tích, rồi nhận tin con tử vong cả 2 vợ chồng anh Tụ kiệt sức nằm bẹt trên chiếc giường cũ.

Rất đông người dân đến chia buồn với gia đình anh Tụ khi biết con trai anh bị bắt cóc, tử vong

Trước đó, vào tối 7/6, anh Hồ Văn Tụ (bố cháu Đô) đến cơ quan công an trình báo, khoảng 15h chiều cùng ngày, cháu Đô xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến tối cùng ngày, khi không thấy con về, gia đình tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì.

Khoảng 15h30 chiều qua (9/6), thi thể cháu Đô được tìm thấy trong căn nhà hoàng tại khu vực rừng xã Lăng Thành (thuộc Tổng đội TNXP huyện Yên Thành). Hiện trường cách nhà cháu khoảng 10km.

