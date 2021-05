Vụ bắn chết 2 người ở Nghệ An: Khẩu súng nghi phạm gây án ở đâu ra?

Cao Trọng Phú tại cơ quan Công an (Ảnh Báo Nghệ An)

Tối ngày 3/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Trọng Phú (59 tuổi, ở xóm 7 xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội danh Giết người.

Cũng theo Đại tá Hùng, hiện đơn vị cũng đang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tổ chức giám định vũ khí, khi có kết quả giám định sẽ tiến hành điều tra mở rộng với các hành vi có liên quan đến khẩu súng mà đối tượng đã sử dụng để gây án.

Hậu quả vụ nổ súng khiến 2 người tử vong ngay trước cửa nhà Cao Trọng Phú

Như Báo Giao thông đã đưa tin: Vào đầu giờ sáng 30/4, một nhóm người đi ô tô đến nhà Cao Trọng Phú (59 tuổi, ở xóm 7 xã Nghi Kim, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

Sau khi lời qua tiếng lại thì có tiếng súng chát chúa vang lên. Ngay sau đó người dân phát hiện có 2 người đàn ông nằm gục trên vũng máu trước cửa nhà Phú.

Nạn nhân tử vong được xác định là Đặng Ngọc Anh (66 tuổi, quê TP. Vinh, hiện trú tại phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), Ngô Quang Hưng (43 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP. Vinh).

Ngay lập tức, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an được điều động đến hiện trường. Đến 13h50’ chiều cùng ngày, được Công an thuyết phục, Phú đã ra đầu thú.

Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 khẩu súng, 1 viên đạn và nhiều vỏ đạn đã bắn.

Rất đông lực lượng chức năng, bao gồm cả xe bọc thép, chó nghiệp vụ được điều đến nhà Cao Trọng Phú

Theo kết quả điều tra ban đầu: Cao Trọng Phú chủ yếu sinh sống tại TP.HCM và có mối quan hệ làm ăn, buôn bán tại TP.HCM, tỉnh Tây Ninh và Campuchia. Gần đây Phú về địa phương (xã Nghi Kim, thành phố Vinh) sinh sống, chủ yếu kinh doanh bất động sản và không có các biểu hiện nghi vấn.

Tuy nhiên, từ khi ở TP. Hồ Chí Minh về địa phương, đối tượng có biểu hiện trầm cảm, hoang tưởng, luôn lo sợ các đối tượng làm ăn ở phía Nam sẽ về tìm và thủ tiêu mình.

Khoảng 8h10’ sáng ngày 30/4/2021, có 3 đối tượng, gồm: Đặng Ngọc Anh (66 tuổi, quê TP. Vinh, hiện trú tại phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), Ngô Quang Hưng (43 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP. Vinh) và Nguyễn Đức Nghị (SN 1970, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh) đến nhà riêng của Phú để giải quyết nợ nần trong thời gian ở Sài Gòn.

Tại đây, 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Phú cho rằng các đối tượng sẽ đánh đập, giết mình nên đã sử dụng 1 khẩu súng bắn vào 3 đối tượng nêu trên.

Hậu quả, Hưng và Anh trúng đạn, tử vong, Nguyễn Đức Nghị bỏ chạy được.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông