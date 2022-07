Vụ án mạng ở Hưng Yên: Khởi tố kẻ dùng dao mổ lợn giết em họ

Pháp luật

Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can đối với Phạm Văn Huấn (44 tuổi, ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người.