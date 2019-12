Vụ án côn đồ náo loạn vùng biển Hải Tiến- Thanh Hóa: Nạn nhân bỗng dưng thành thủ phạm?

Một nhóm côn đồ nửa đêm đã xông vào nhà hàng ở bãi biển Hải Tiến đập phá, hành hung nhiều nhân viên, nhưng rốt cuộc chủ nhà hàng và nhân viên lại bị khởi tố bắt giam vì tội “Gây rối trật tự công cộng”. Vụ án đang gây xôn xao dư luận ở vùng biển Hải Tiến không chỉ vì tính chất hung hãn coi thường pháp luật mà còn bởi những nạn nhân của băng nhóm côn đồ trên bỗng dưng bị biến thành thủ phạm và bị bắt giam.

Cuộc truy sát kinh hoàng lúc nửa đêm

Khoảng 22 giờ ngà 8/6/2019, tại khu vực ngã tư Hải Tiến, thuộc địa phận thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa, xảy ra mâu thuẫn xích mích giữa Lê Văn Sỹ (sinh năm 1992) trú tại thôn Bắc Sơn và Trần Văn Cường (sinh năm 1988), trú tại thôn Tiền Thôn.

Vụ xích mích đã được Tổ công tác của Công an huyện Hoằng Hóa đang thường trực tại khu du lịch biển Hải Tiến kịp thời giải quyết. Sau đó, Sỹ chạy đến vào nhà hàng Hưng Thịnh I của anh Cao Văn Bắc tiếp tục chửi bới và có biểu hiện say rượu.

Sợ ảnh hưởng tới việc kinh doanh của nhà hàng, nên Nguyên Xuân Huy, (em vợ của anh Bắc) bảo Sỹ đi nơi khác. Sỹ đi ra bãi biển cách nhà hàng Hưng Thinh I ngồi uống nước một lúc rồi về…

Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, khoảng 23h45’ ngày 08/6/2019, anh Nguyễn Văn Hiệp quản lý nhà hàng Hưng Thịnh 1 và anh Hải, đầu bếp của quán này đi ăn đêm. Trên đường về qua nhà hàng Cự Bài (ngã tư Hải Tiến), thấy một nhóm đối tượng khoảng 20-30 người, cầm hung khí như dao kiếm, mã tấu, bom xăng, gạch đá... chặn các xe đi qua để “kiểm tra”…

Khi anh Hiệp đã về gần đến nhà hàng Hưng Thịnh 1, một số đối tượng ở thôn Tiền Thôn đã tụ tập tại khu vực ngã tư, nơi vào khu Resort Hải Tiến, mang theo nhiều hung khí như dao, kiếm, mác tự chế, tuýt sắt, gậy gộc, vỏ chai, gạch đá, bom xăng đã tấn công anh Hiệp gây thương tích nặng ở vùng mặt, hàm anh Hiệp, đập phá xe ô tô Hilux – Toyota bán tải vỡ nhiều chỗ.

Sau đó, nhóm này đã xông vào nhà hàng Hưng Thịnh 1 tấn công nhân viên nhà hàng, đập phá đồ đạc. Nguyên nhân ban đầu do nhóm người trên cho rằng, nhà hàng Hưng Thịnh đã giấu người thanh niên tên Sỹ, có mâu thuẫn với họ trong nhà.

Theo camera anh ninh của quán ghi lại, trong nhóm có 2 người hung hăng, tay cầm mã tấu, kiếm trực tiếp xông vào đập phá nhà hàng, gồm Thắng "Ầu" làm bếp cho nhà hàng Cự Bài và một người nói giọng miền Nam, làm ở bãi xe trước quảng trường trung tâm Hải Tiến.

Ngoài ra, còn có khoảng 20 người đếnm 30 người cũng có mặt tại hiện trường đeo khẩu trang, bịt mặt mang theo hung khí sử dụng vỏ chai bia, gạch đá, bom xăng, khua kẻng, hô hào cổ vũ, kích động, đe doạ giết hết nhóm người đang cư trú trong Nhà hàng Hưng Thịnh, tấn công vào nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh I.

Những người bên trong quán hoảng hốt ném đồ đạc trong nhà hàng để phòng vệ, trốn thoát thân. Trong lúc gặp nguy hiểm, anh Huy điện cho anh Cao Văn Bắc (anh rể và là chủ nhà hàng) về giải quyết.

Tuy nhiên, khi anh Bắc men theo đường biển về tới nơi (do đường đã bị nhóm thanh niên Tiền Thôn chặn) thì thấy em trai mình là Cao Việt Cường đã bị đánh rất nặng, máu me đầy mặt, vỡ xương hàm, chiếc xe ô tô mang BKS: 36C-285.28, do anh Cao Việt Cường điều khiển cũng bị nhóm đối tượng kia đập vỡ cửa kính, móp than xe.

Nhân viên nhà hàng Hưng Thinhj 1 bị đánh nhập viện.

Ngay lúc đó, anh Cao Việt Bắc đã gọi điện trình báo cho công an huyện Hoằng Hóa, công an tỉnh Thanh Hoá, lúc sau khi công an huyện Hoằng Hóa tăng cường lực lượng xuống thì nhóm người của thôn Tiền Thôn đã rút về khu vực của nhà Nhà hàng Cự Bài.

Ngay trong đêm, công an huyện Hoằng Hóa đã cùng VKSND huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của nhân viên nhà hàng Hưng Thinh 1.

Theo kết quả giám định, tổng tài sản của nhà hàng Hưng Thịnh 1 bị nhóm côn đồ đập phá gây thiệt gần 70 triệu đồng. Trung tâm pháp y tỉnh Thanh Hóa giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với anh Cao Việt Cường là 33%.

Nhưng nhóm côn đồ thôn Tiền Thôn vẫn chưa dừng lại. 12 giờ ngày 23/06/2019 khi nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh đang mở cửa phục vụ khách thì Trương Phú Cự (Cự đen) chủ nhà hàng Cự Bài cùng một số người thân của Cự đi trên một xe ôtô chở theo nhiều người đến nhà hàng hải ản Hưng Thịnh 1, Cự đã xông vào đánh chị gái và mẹ của chủ nhà hàng. Một lúc sau, hàng chục côn đồ cầm hung khí như dao, tuýp sắt, bom xăng … tới đập phá nhà hàng Hưng Thịnh 1.

Đặc biệt, một số đối tượng còn dùng bơm kim tiêm đâm vào người một nhân viên. Hậu quả, 4 nhân viên của nhà hàng Hưng Thịnh 1 bị thương (3 người bị đánh, chém và 1 nhân viên khác bị đâm kim tiêm vào người). Nhiều đồ đạc của nhà hàng Hưng Thịnh 1 bị đập phá, hư hỏng.

Đồ đạc bị đập phá.

Sự việc khiến du khách đang ăn uống tại đây bỏ chạy tán loạn. Khi xe cứu thương được gọi tới hiện trường, hàng chục đối tượng đã vây kín chiếc xe, không cho đưa người bị thương đi cấp cứu.

Xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa và các lực lượng chức năng tiến hành các hoạt động thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Có dấu hiệu oan, sai, bỏ lọt tội phạm?

Những gì diễn ra sau đó đã làm dư luận ngỡ ngàng khi ngày 26/6/ 2019 công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Cao Việt Bắc và 5 nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh vì tội “Gây rối trật tự công công cộng”. Những nạn nhân bị nhóm côn đồ, hành hung truy sát bỗng dưng trở thành tội phạm với tội danh “Gây rối trật tự công cộng”!?.

Sau khi gia đình các nạn nhân phản đối quyết liệt, dư luận phản ứng thì công an tỉnh Thanh Hóa mới khởi tố và bắt giữ 6 nghi phạm thuộc nhóm côn đồ thôn Tiền Thôn gồm nghi phạm gồm: Trương Phú Huân (37 tuổi), Trương Phú Hoàng (33 tuổi), Trương Quốc Lưu (29 tuổi), Trương Quốc Hùng (22 tuổi) và Bùi Việt Chiến (27 tuổi, đều ngụ tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Điều đang nói là Trương Phú Cự, kẻ cầm đầu và trực tiếp xông vào đập phá, hành hung nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh ngày 23/06/2019 bị bắt sau cùng, vào ngày 20/9/2019.

Luật sư Nguyễn Thị Thúy Kiều – Công ty luật TNHH Bắc Nam – đoàn Luật sư Hà Nội nhận định Công an tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và có nhiều sai sót, bắt oan người vô tội.

Luật sư Nguyễn Thị Thúy Kiều cho biết: “Vụ án xẩy ra ở khu du lịch Hải Tiến đã có dấu hiệu phạm nhiều tội trong Bộ luật Hình sự. Nhóm côn đồ thôn Tiền Thôn đã khua chiêng, gõ kẻng, ném bóm xăng, kíp nổ vào nhà hàng Hưng Thịnh 1, hành vi này có dấu hiệu phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” (Điều 318 BLHS 2015).

Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố một số đối tượng, tuy nhiên còn nhiều đối tượng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mặc dù người dân đã nhận diện được trong camera an ninh của Nhà hàng Hưng Thịnh 1 và Khách sạn gần đó.

Nhóm côn đồ hành hùng cả công an (có clip ghi lại hình ảnh) công an huyện Hoằng Hoá bị đánh phải đi cấp cứu, hành vi này có dấu hiệu phạm vào tội: “Chống người thi hành công vụ” (Điều 330 BLHS 2015).

Nhóm người thôn Tiền Thôn còn dùng chất nổ ném vào nhà hàng Hưng Thịnh 1, ngay trước mặt cán bộ Công an huyện Hoằng Hoá khi họ đang làm nhiệm vụ ở hiện trường, có dấu hiệu phạm vào “Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự” - Điều 304 BLHS 2015.

Hành vi đánh anh Cao Việt Cương gây thương tích 33% có dấu hiệu phạm vào tội: “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác” – Điều 134 – BLHS 2015 hoặc “Tội giết người” – Điều 123 BLHS 2015.

Hành vi đập phá tài sản của nhà hàng Hưng Thịnh 1, gây thiệt hại tài sản gần 70 triệu đồng (thể hiện trong kết luật điều tra và cao trạng); có dấu hiệu phạm vào tội: “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” – Điều 178 BLHS 2015.

Sau nửa đêm, nhà hàng đã nghỉ phục vụ, nhóm người thôn Tiền Thôn xông vào nhà người khác, hành vi này có dấu hiệu vi phạm tội: “Xâm phạm chỗ ở của người khác” – Điều 158 BLHS 2015.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

