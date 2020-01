Vợ 'nhà người ta' bất chấp mưa lạnh giữa đêm đến đón chồng nhậu say 'như bún'

Đối với cánh đàn ông, việc nhậu nhẹt, "chén chú chén anh" với bạn bè luôn là niềm vui bất tận. Nhưng với chị em thì đó lại là “thói hư tật xấu” ghét cay, ghét đắng.

Nhiều bà vợ tỏ thái độ khó chịu gay gắt khi thấy người yêu hay chồng bù khú bên bạn bè đến mức say xỉn, lè nhè đến “quên lối về”. Thế nhưng, cô vợ trong câu chuyện dưới đây lại khác.

Nội dung câu chuyện được chia sẻ như sau: “Bạn mình nhậu đến tầm, nhấc máy lên giọng khá to và dõng dạc: "10 phút nữa đón anh ở 2xx Xã Đàn, anh say lắm rồi". Chưa đầy 10 phút sau, vợ nó đứng ở cửa quán, mang cả khăn cả áo ấm mặc cho chồng. Nhìn nó về an toàn mà anh em còn lại thấy rưng rưng, đúng là đàn ông hơn nhau ở tấm vợ."

Hình ảnh này đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, câu chuyện trên đã thu hút sự theo dõi của đông đảo cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều tỏ ra đồng tình với cách ứng xử của nữ chính, hết mực quan tâm đến chồng bất chấp trời vừa mưa, vừa lạnh.

"Cư xử như thế mới văn minh chứ, chồng nào chẳng yêu thương vợ như này. Đúng là "vợ nhà người ta", ước gì vợ mình sau này cũng tâm lý như vậy", tài khoản P.T viết.

“Nói chung hành xử như cô vợ này là hợp lý. Vừa giữ an toàn giao thông lại vừa tránh cho chồng mất khoản tiền lớn nếu lỡ chẳng may bị công an thổi nồng độ cồn”, nickname H.H ủng hộ.

“Mình cũng hay đón chồng mỗi khi anh ấy uống say. Nhưng ghét nhất là những lần không gọi đến đón, xong nhắn tin thì cứ bảo “đang về” làm người ở nhà cứ chờ mong sốt ruột”.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến khác lại chỉ trích người chồng và cho rằng anh ta quá ích kỉ: “Mưa gió rét buốt như thế, say thì gọi taxi mà về, chứ bắt vợ đi đón như thế thật là tội”.

Hiện tại, câu chuyện trên vẫn đang được cư dân mạng bàn tán rất sôi nổi.