Vờ mua vàng rồi cướp 2 sợi dây chuyền

Ngày 7/10, Công an TP.HCM cho biết TP thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, từng bước chuyển sang giai đoạn bình thường mới. Đây cũng là thời điểm các loại tội phạm xâm phạm sở hữu như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, cướp giật, cướp tài sản sẽ gia tăng hoạt động trở lại với thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh. Nắm bắt được tình hình, Công an TP Thủ Đức và công an 21 quận huyện đã phát đi thông báo khuyến cáo người dân không lơ là, sơ hở, chủ quan mà luôn nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tội phạm.