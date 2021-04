Vợ đập vỡ kính ô tô, lôi nhân tình của chồng ra giữa đường rồi đạp thẳng vào người

Từ chiều ngày hôm qua (31/3), đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ áo xanh nhảy lên nắp capo ô tô, dùng gạch đập kính rồi hét yêu cầu chồng dừng xe liên tục được chia sẻ lên các diễn đàn.

Theo đó, sự việc xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành (TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), người phụ nữ này phát hiện chồng dùng ô tô chở theo nhân tình nên đã cùng bạn đồng hành tìm mọi cách để chặn lại. Chị ta thì nhảy lên capo, dùng gạch đập liên tục vào kính trước còn bạn thì đu bám gương chiếu hậu.

Trong khi đó, người chồng vẫn cố gắng đạp ga và không hề có ý dừng lại. Một lúc sau, chiếc xe đã bị người dân chặn đầu và đoạn clip dưới đây đã ghi lại diễn biến sau đó.

Chiếc xe cuối cùng cũng phải dừng lại.

Ô tô bị vợ dùng gạch đập vỡ một mảng kính khá lớn.

Sau khi dừng được ô tô, chị vợ lôi nhân tình của chồng ra ngoài, không kịp nói gì đã liền lao tới giật tóc rồi đạp thẳng vào người đối phương. Người dân xung quanh đã phải chạy tới can để sự việc không bị đẩy đi quá xa. Trong khi đó, chiếc ô tô của chồng thì đã bị vỡ một mảng kính trước khá lớn.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc người vợ lôi nhân tình của chồng ra ngoài rồi đánh giữa đường

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc