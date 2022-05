VKSND huyện Hưng Nguyên có Viện trưởng mới

Mới đây, VKSND tỉnh Nghệ An đã tổ chức công bố quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao điều động, bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp Đinh Công Thành, Phó Viện trưởng VKSND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/5/2022.

Tân Viện trưởng Đinh Công Thành nhận quyết định bổ nhiệm.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An Tôn Thiện Phương đã trao quyết định, chúc mừng Kiểm sát viên Đinh Công Thành.

Tân Viện trưởng VKSND huyện Hưng Nguyên đã hứa sẽ nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tác giả: Mẫn Phong

Nguồn tin: baovephapluat.vn