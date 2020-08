Video TNGT ngày 3/8: Tài xế xe ben tử vong sau va chạm với xe khách

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều ngày 3/8, trên đường N5 thuộc địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Cụ thể, chiếc xe khách giường nằm mang BKS 37B - 026.09 di chuyển trên đường N5 khi đến địa phận Đô Lương- Nghệ An bất ngờ va chạm với xe ben mang BKS 37C - 194.62.

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe ben văng ra ngoài, tài xế xe ben tử vong tại chỗ, xe khách bị hư hỏng nặng, nhiều hành khách trên xe giường nằm bị thương.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng đã có mặt để điều tra nguyên nhân.

Cũng trong ngày 3/8, tại các địa phương như: Bình Dương, Đồng Tháp... cũng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng được Truyền hình Giao thông cập nhật.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao thông