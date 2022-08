Video: Thủ môn Đà Nẵng nghi bị gãy gập chân, được đưa thẳng bệnh viện

Your browser does not support the video tag.

Phút 90, tiền vệ Hồ Khắc Ngọc của Viettel có tình huống thoát xuống rất nguy hiểm. Thủ môn Thanh Bình buộc phải lao ra phạm lỗi và không may gặp chấn thương rất nặng.

Trong đoạn video quay chậm, chân của Thanh Bình dường như đã bị gãy gập. Đó là thời điểm mà Viettel đang dẫn trước đội chủ nhà Đà Nẵng nhờ bàn thắng của Geovane.

Sau khoảng 5 phút sơ cứu, thủ môn này được chuyển đến bệnh viện trên xe cứu thương. Tình huống phạm lỗi này cũng khiến Đà Nẵng phải chịu một quả phạt đền.

Trên chấm phạt đền, Hoàng Đức nhẹ nhàng ghi bàn ấn định chiến thắng cho Viettel. Với 3 điểm có được, Viettel vượt qua Đà Nẵng để vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Chấn thương kinh hoàng của Thanh Bình gợi nhớ đến trường hợp của Hùng Dũng, người cũng bị gãy chân trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB TP.HCM. Hùng Dũng đã phải nghỉ thi đấu gần một năm trước khi trở lại sân cỏ.

Tác giả: Mạnh Tùng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong