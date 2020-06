Video: Tài xế xe tải đánh lái xuất thần cứu sống 4 người đi xe máy

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h45 sáng ngày 30/6, trên tuyến QL1A đoạn qua huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An được camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại.

Cụ thể, chiếc xe tải đang lưu thông trên QL1A hướng Thị xã Hoàng Mai đi Thành phố Vinh thì bất ngờ gặp một xe máy do một người đàn ông cầm lái chở phía sau là 3 em học sinh đứng chờ quay đầu bị ngã ra đường.

Rất may tài xế đã kịp đánh lái cứu sống 4 người đi trên xe máy, vụ tai nạn khiến 3 học sinh bị thương.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao thông