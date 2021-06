Video sốc một người đàn ông trần truồng làm kim chi, dân Hàn 'nghỉ ăn' kim chi Trung Quốc

Ảnh chụp màn hình một video trên Weibo hồi tháng 3, trong đó cho thấy người đàn ông trần truồng ngồi giữa số cải bắp tại một nhà máy sản xuất kim chi ở Trung Quốc - Ảnh: KOREA TIMES

Giá mỗi ký kim chi nhập khẩu từ Trung Quốc bằng khoảng 1/3 giá kim chi sản xuất trong nước, khiến nhiều nhà hàng Hàn Quốc chọn dùng kim chi Trung Quốc. Tuy nhiên, dân Hàn Quốc đang tẩy chay kim chi Trung Quốc vì vấn đề vệ sinh.

Báo Korea Times (Hàn Quốc) ngày 27-6 đăng bài viết: "Việc lo ngại đồ nhập khẩu từ Trung Quốc mất vệ sinh đã dẫn tới một chiến dịch 'ăn kim chi an toàn' ở Hàn Quốc".

Cụ thể, theo tờ báo này, người tiêu dùng Hàn Quốc đã bắt đầu tẩy chay kim chi được sản xuất ở Trung Quốc. Họ ngày càng xem xét kỹ lưỡng hơn quá trình tạo ra những loại thực phẩm được đặt trên bàn ăn của mình.

Nỗi lo về vấn đề vệ sinh tăng lên sau khi họ xem một video gây sốc được lan truyền hồi tháng 3. Trong video, một người đàn ông trần truồng ngồi trong nước vẩn đục và lựa cải bắp tại một nhà máy sản xuất kim chi ở Trung Quốc.

Bà Kim Ji Sook, chủ một quán ăn nhỏ bán thức ăn tự nấu cho nhân viên văn phòng ở thủ đô Seoul, cho biết một số khách hàng đã bắt đầu hỏi bà về nguồn gốc của kim chi được dùng trong quán.

"Tôi cũng không nói dối làm gì. Tôi nói với họ là kim chi mà chúng tôi sử dụng được sản xuất ở Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi nghe câu trả lời của tôi, họ không ăn kim chi nữa" - bà Kim Ji Sook chia sẻ với báo Korea Times.

Bà Kim cho rằng đoạn video cho thấy điều kiện sản xuất kim chi mất vệ sinh tại nhà máy Trung Quốc trên là "thứ thay đổi cuộc chơi thật sự" liên quan tới việc khách hàng của bà tiêu thụ kim chi.

Giờ đây quán ăn của bà đã bị dư kim chi hơn bao giờ hết, dẫn tới tình trạng tăng thức ăn thừa.

Bà Lee Ha Yeon, chủ tịch Hiệp hội Kim chi Hàn Quốc (KAK), làm kim chi - Ảnh: KOREA TIMES/LEE HA YEON

Hàn Quốc nhập khẩu khoảng 300.000 tấn kim chi từ Trung Quốc mỗi năm. Phần lớn số kim chi nhập khẩu này sẽ được đưa tới các nhà hàng, quán ăn. Giá mỗi ký kim chi nhập khẩu bằng khoảng 1/3 giá kim chi sản xuất ở Hàn Quốc.

Your browser does not support the video tag.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ làm kim chi mất vệ sinh tại nhà máy Trung Quốc - Video: JTBC News

Bà Lee Ha Yeon - chủ tịch Hiệp hội Kim chi Hàn Quốc (KAK), gồm hơn 80 nhà sản xuất và cung cấp kim chi - cho rằng việc thực khách có thể thoải mái xin thêm kim chi là nguyên nhân chính khiến các nhà hàng sử dụng kim chi giá rẻ được sản xuất ở Trung Quốc.

KAK đã quay sang thực hiện một biện pháp "thực tế" để đảm bảo người tiêu dùng ăn kim chi được sản xuất trong các điều kiện hợp vệ sinh tại các nhà hàng địa phương. Cụ thể, họ đã phát động một chiến dịch chứng nhận các nhà hàng phục vụ kim chi được sản xuất ở Hàn Quốc và bằng nguyên liệu địa phương.

"Tôi nghĩ người tiêu dùng cần hiểu rằng kim chi không miễn phí. Họ cần trả tiền nếu họ muốn ăn kim chi an toàn" - bà Lee nói.

Tác giả: BÌNH AN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ