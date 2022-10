Video: Giật mình với các "bóng hồng" nghịch dại và cái kết

Your browser does not support the video tag.

Những cô gái tinh nghịch với chiếc máy xúc ở ngôi làng miền núi ở Philippines. Nguồn: Newsflare.

Đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những thanh thiếu niên đang giữ chặt thùng thép của máy xúc la hét và cười thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Maery Saballero-một trong những người có mặt ở đó nói: "Chúng tôi ở cách xa thị trấn vì vậy chúng tôi vui với những gì chúng tôi có thể giải trí. Đó là một ngày vui vẻ trên sông."

Một cư dân mạng đưa ra lời nhận xét, những trò đùa nghịch vô thưởng vô phạt khi đi quá đà sẽ gây nên những hậu quả mà không ai lường trước được. Hãy vui đùa một cách lành mạnh, và đúng mực nếu các em muốn giữ mãi không khí vui tươi. Đừng để những điều đáng tiếc xảy ra vì những phút mải vui không đáng có.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn