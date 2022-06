Video: Đi vào điểm mù, người phụ nữ bị xe ben cán tử vong

Your browser does not support the video tag.

Nguồn video: Mạng XHGT

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 13h40 ngày 3/6 tại ngã tư Giải Phóng - Ngọc Hồi được camera an ninh gần đó ghi lại.

Theo clip, người phụ nữ điều khiển xe máy Honda Lead mang BKS 29G1- 294.58 đi trước đầu xe tải ben mang BKS 29H - 788.61 thì xảy ra va chạm.

Cú va chạm khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe tải ben, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao thông