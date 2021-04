Video bệnh nhân Covid-19 bị ép uống nước tiểu bò gây xôn xao mạng xã hội

Your browser does not support the video tag.

Làn sóng dịch Covid-19 thứ hai bùng phát tại Ấn Độ làm rung chuyển quốc gia này, với số bệnh nhân tăng kỷ lục khiến ngành y tế của địa phương “vỡ trận”.

Trong bối cảnh ấy, đoạn video ghi lại cảnh một bệnh nhân lớn tuổi mắc Covid-19 bị ép uống nước tiểu đã phản ánh thái độ vô trách nhiệm của địa phương trong việc điều trị bệnh, gây ra những cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Đoạn video được Tổng thư ký Đảng BJP (Đảng Nhân dân Ấn Độ) ông Kishor Bindal chia sẻ trên Twitter đã thu hút sự chú ý cũng như bàn luận từ dân mạng. Ông Bindal sau đó đã gỡ clip này, nhưng nó nhanh chóng được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội khác.

Theo lời ông Bindal, người đàn ông trong clip là một thành viên của đảng BJP, mặc quần áo bảo hộ cạnh giường bệnh và bất ngờ đổ một chai chất lỏng màu vàng vào bệnh nhân lớn tuổi.

Theo người quay lại đoạn clip, bệnh nhân đã uống “Gau Mutra” (nước tiểu bò). Bệnh nhân nằm liệt giường, không thể từ chối hay kêu cứu, bất lực nhìn người đàn ông đổ nước tiểu bò vào miệng mình.

Sau khi xem đoạn clip, hầu hết dân mạng đều bày tỏ phẫn nộ và cho rằng “hành vi phản khoa học này đơn giản là giết người”, “Các bác sĩ nên chấm dứt hành vi này, tạo sao họ không tự uống đi”…

Mặc dù bò và nước tiểu bò đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong tín ngưỡng của người Ấn Độ, nhưng rất hiếm khi xảy ra trường hợp ép buộc bệnh nhân nhập viện, đặc biệt là những bệnh nhân phải dùng máy thở, uống nước tiểu bò.

Theo truyền thông Ấn Độ, đảng BJP và ông Bindal vẫn chưa phản hồi về vấn đề này.

Tác giả: Hà Vy

Nguồn tin: saostar.vn