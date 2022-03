Vì sao dự án ngàn tỷ bất động?

Giậm chân tại chỗ

Nhận thấy tiềm năng của một khu du lịch sinh thái, có lợi thế rất lớn cho địa phương, sau quá trình khảo sát, vào ngày 14/2/2017, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cho phép Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (gọi tắt là Cienco4) đầu tư, xây dựng dự án khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng cầu Cau (gọi là DA cầu Cau) nằm trên địa bàn 2 xã Thanh An và Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương.

Dự án cầu Cau giậm chân tại chỗ sau 5 năm phê duyệt.

Theo quyết định được phê duyệt, DA cầu Cau có tổng mức đầu tư 1.532 tỷ đồng, sử dụng diện tích hơn 360ha. DA được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 thực hiện trong 2 năm 2017 - 2018 sẽ xây dựng khu đón tiếp, hạ tầng thiết yếu để kết nối các phân khu chức năng, đầu tư các khu vui chơi, giải trí. Giai đoạn 2 thực hiện trong 2 năm 2018 – 2019, đầu tư khu nghỉ dưỡng gồm khu sinh thái số 1 và số 2. Từ năm 2020 – 2022, dự kiến sẽ xây dựng các phân khu chức năng còn lại.

Vậy nhưng, đến nay gần hết quý I/2022, công tác giải phóng mặt bằng tại DA vẫn chưa xong. Ông Nguyễn Văn Quân - Chủ tịch UBND xã Thanh Thịnh cho biết: Từ ngày có chủ trương đến nay, sau gần 5 năm, DA vẫn chưa làm xong công tác giải phóng mặt bằng. “Địa phương có 12 hộ thuộc diện thu hồi đất. Tuy nhiên, đó là chủ trương, chứ từ 2017 đến nay xã chúng tôi cũng chưa được tiếp cận văn bản liên quan, không rõ diện tích đất là bao nhiêu, lấy đến đâu, loại đất nào. Và khi chưa có nội dung cụ thể, người dân vẫn tiến hành sản xuất và làm dịch vụ”- ông Quân cho biết thêm.

Khu vực đảo chè huyện Thanh Chương mỗi năm thu hút từ 40.000-50.000 lượt khách.

Trong khi đó, ông Nguyễn Cảnh Nam - Chủ tịch UBND xã Thanh An cũng ngán ngẩm về dự án ngàn tỷ này. Theo ông Nam, chỉ biết là dự án sẽ thu hồi đất của 2 xã với diện tích hơn 360ha. “Sau khi được phê duyệt, năm 2018 chủ đầu tư có về khảo sát, lên phương án đền bù cho dân. Nhưng không hiểu sao, sau khi ký nhận để đền bù, dân chờ tiền từ đó cho đến nay”, ông Nam chia sẻ. Cũng theo ông Nam, thời gian đầu trước sức hút của đảo chè, lượng du khách đổ về địa phương rất đông. Do đó, vấn đề an ninh trật tự quanh khu vực cũng phức tạp, vì vậy địa phương mong muốn DA đẩy nhanh tiến độ.

Tiếp tục xin gia hạn

Theo tìm hiểu, Cienco4 chỉ hồ hởi ban đầu, còn sau đó dường như bỏ quên dự án. Cụ thể, từ tháng 5/2018 đến hết tháng 8/2019, chủ đầu tư phối hợp với Hội đồng bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện Thanh Chương đã thực hiện thỏa thuận, thống nhất với người dân để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Chủ đầu tư mới chỉ thỏa thuận đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng với các hộ dân được 28,5ha/288.33ha, với giá thỏa thuận 10,7 tỷ đồng, nhưng chưa chi trả cho người dân.

Trước thực trạng DA cầu Cau giậm chân tại chỗ, đã có thời điểm, chính quyền huyện Thanh Chương đề nghị tỉnh Nghệ An đưa dự án này vào diện thu hồi. Cụ thể, vào tháng 7/2019, tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, trong chuyến thăm và khảo sát DA cầu Cau, lãnh đạo huyện Thanh Chương đã đề nghị UBND tỉnh quan tâm đôn đốc nhà đầu tư triển khai DA. Nếu tình hình không có chuyển biến, địa phương sẽ có văn bản đề nghị tỉnh thu hồi.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Hiền – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, hiện chủ đầu tư đã trình tỉnh xin tiếp tục DA. Họ đã nâng vốn, mở rộng diện tích để triển khai. Theo dự kiến thì giai đoạn 1 sẽ xây dựng khoảng 25ha, hiện tỉnh đang giao Sở Kế hoạch- Đầu tư xem xét”.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Cienco4 cho biết: Dự án có chậm tiến độ vì nhiều nguyên nhân. Nhưng, hiện đơn vị đã trình tỉnh Nghệ An tiếp tục được triển khai dự án. “Chúng tôi đã tăng vốn đầu tư từ 1,5 ngàn tỷ lên gần 2,3 ngàn tỷ, để triển khai dự án. Vừa qua, chúng tôi đã phối hợp với huyện kiểm đếm, đo đạc triển khai công tác giải phóng mặt bằng”, ông Tuấn khẳng định.

