Về Nghĩa Trai ngắm cánh đồng cúc chi bạt ngàn, thơ mộng

Cúc chi (hay kim cúc, hoàng cúc) còn có tên gọi khác là “cúc tiến vua” bởi ngày xưa loài hoa có tác dụng thanh nhiệt, tiêu độc, mát gan được lựa chọn để dâng lên vua chúa.

Hoa có màu vàng rực, bé bằng ngón tay, mùi thơm dịu, thân mảnh, mọc thành chùm như những quả cầu nhỏ.



Cúc chi là một trong những nguồn thu nhập chính của người dân làng dược liệu phố Hiến (Hưng Yên). Hoa được trồng từ khoảng cuối tháng 7 âm lịch. Ban đầu cây non nhỏ bằng ngón tay, sau hai tháng khi cúc lên cao, người dân hái ngọn để cây ra thêm nhánh, thu được nhiều hoa hơn.

Hoa cúc phát triển thuận lợi ở nhiệt độ 20-30 độ C, khi thời tiết chuyển từ mùa hạ sang mùa thu.

Người dân cho biết, cả thôn Nghĩa Trai có 22 ha trồng cúc chi.

Đặc biệt, chỉ có hoa cúc trồng ở đây mới tạo ra vị đặc trưng và sản lượng lớn. Nhiều nơi đã đưa hoa về trồng thử nhưng nở to như cái chén, không mùi hương.

Đất hợp là thế, nhưng trồng cúc chi cũng không phải dễ dàng. Những người nông dân nơi đây cho biết, để hoa nở rộ đẹp như này là sau bao quá trình chăm sóc, thức ngày thức đêm.

Đến thăm Nghĩa Trai vào khoảng thời gian này, trên những cánh đồng cúc chi tấp nập cảnh thu hoạch của những người nông dân.

Người dân thu hoạch ngay lúc hoa nở rộ, không còn nụ nhưng chưa tàn.

Trong mùa hoa, có gia đình phải thuê hàng chục người để hái cùng lúc, bởi nếu muộn hoa sẽ già và rụng.

Một người có thể hái được 20 - 30 kg hoa mỗi ngày. Cúc tươi bán tại chỗ có giá khoảng 50.000 đồng một kg.

Chị Nguyễn Thu Cúc (Hà Nội) tranh thủ mua cho mình những cân hoa cúc chi, chị cho biết: "Cúc ở đây rất đẹp, vàng óng, cứ mỗi năm đến mùa này tôi lại cũng các bạn đến đây để chụp hình lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp, rồi mua hoa về làm trà".

Vẻ đẹp thơ mộng của cánh đồng thơ mộng cúc chi ngày ngày thu hút rất đông các bạn trẻ tới tham quan, chụp ảnh tăng thêm thu nhập cho bà con nông dân.

