Văn Mai Hương đáp trả khi bị antifan chê hát dở hơn người bình thường

Mới đây, fanpage Văn Mai Hương đăng tải video nữ ca sĩ cover bài hát “Người yêu cũ” của Khởi My. “Là một bản nhạc anh Phan Mạnh Quỳnh sáng tác cho chị Khởi My từ tận khi anh chưa debut làm ca sĩ. Đây là bản nhạc Hương rất thích bởi những cảm xúc nó đem lại”, Văn Mai Hương chia sẻ.

Lắng nghe bản cover của Văn Mai Hương, nhiều người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi cho giọng hát của nữ ca sĩ: “Em hát rất hay có kĩ thuật chị rất thích giọng của em, trẻ trung sâu lắng”, “Nghe không bị quá sướt mướt mà kiểu đi qua nỗi đau rồi kể lại”, “Với tư cách nghe lại 1 bản cover, em cảm thấy chị hát có cảm xúc , mới vào đã thấy buồn”.

Tuy nhiên, một số khán giả lại chê giọng hát của Văn Mai Hương: “Xin lỗi, bài này không hợp với bạn", "Dở quá, thua người bình thường hát". Trước bình luận trái chiều về giọng hát, Văn Mai Hương đáp trả nhẹ nhàng: "Cảm ơn bạn, mình lại thấy hợp", "Em cảm ơn chị, em cũng chỉ là một người bình thường thôi ạ". Nhanh chóng, nữ ca sĩ nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ cho hành động khéo đáp trả này.

Văn Mai Hương phản hồi nhẹ nhàng khi bị chê hát dở.

Văn Mai Hương vốn được đánh giá cao về giọng hát. Năm 2015, cô được danh ca Peabo Bryson khen ngợi. "Một khoảnh khắc vô cùng đáng yêu khi biểu diễn ở Việt Nam. Cô ấy (Văn Mai Hương) thực sự rất xinh đẹp và tài năng. 2 nữ ca sĩ khác song ca cùng tôi hôm đó cũng rất tuyệt vời", danh ca Peabo Bryson viết.

