UNIAN: Bộ trưởng QP và Tổng Tham mưu trưởng QĐ Nga đột nhiên ‘mất hút’ – Điều gì xảy ra?

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Reuters

BỘ TRƯỞNG SHOIGU ĐỘT NHIÊN ‘MẤT HÚT’

Hãng thông tấn UNIAN (Ukraine) cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã bất ngờ mất hút trước công chúng. Lần cuối cùng ông Shoigu xuất hiện công khai là vào ngày 11/3. Các nhà báo đã không gặp được Bộ trưởng Quốc phòng Nga trong 12 ngày.

Theo UNIAN, thông tin này đã được một số nhà báo điều tra Nga nêu thắc mắc. Cụ thể như sau:

Trước nay ông Shoigu thường rất tích cực trên các phương tiện truyền thông. Cho tới trước ngày 11/3, ông Shoigu xuất hiện trên các bản tin gần như mỗi ngày nhưng giờ đây, ông hiếm khi được nhắc đến trên truyền thông, không có các hình ảnh và video mới nào về ông được công bố.

Hôm 11/3, ông Shoigu đã trao tặng phần thưởng cấp nhà nước cho các quân nhân Nga tham gia vào một "chiến dịch quân sự đặc biệt". Đây là video gần đây nhất có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Nga.

Ngày 18/3, ông Shoigu được nhắc đến trong một thông báo trên website của Điện Kremlin, trong đó nói rằng Tổng thống Nga đã thảo luận với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Liên bang Nga về "tiến trình của một chiến dịch đặc biệt ở Ukraine".

Theo báo cáo này, ông Shoigu đã có mặt tại cuộc họp nhưng hình ảnh và video ghi hình cuộc họp không được công bố.

Cùng ngày hôm đó, kênh Channel One đã phát sóng thông tin về hoạt động trao tặng phần thưởng của ông Shoigu. Bản tin nói rằng sự kiện xảy ra "hôm nay", nhưng lại phát sóng hình ảnh cũ từ ngày 11/3.

Tin tức mới nhất về ông Shoigu trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga cũng là từ ngày 11/3.

Các nhà báo điều tra cho biết, không chỉ có mình ông Shoigu "mất hút". Sau ngày 11/3, cũng không có sự kiện công khai nào được báo cáo có sự tham gia của Tổng Tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov.

‘SỰ IM LẶNG THÚ VỊ’

Bình luận về sự mất hút đột ngột của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Cố vấn chánh văn phòng Tổng thống Mykhailo Podoliak gọi đó là "sự im lặng thú vị", đồng thời lưu ý thêm rằng một số nhân vật chủ chốt khác của Nga cũng "mất hút" trong các luồng tin tức như Tổng tham mưu trưởng Nga Gerasimov.

Trong bài đăng trên Telegram, ông Podoliak có đoạn viết: "Ông Shoigu đã không xuất hiện trước công chúng trong khoảng 2 tuần. Ông ấy không có mặt trên các kênh liên bang và tại các sự kiện công cộng. Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, cũng mất hút…".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov. Ảnh: Times of Israel

Ông Podoliak lưu ý rằng chỉ có Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và thi thoảng Thư ký báo chí của Tổng thống Putin Dmitry Peskov xuất hiện trước công chúng.

"Đây là sự im lặng thú vị…" – Ông Podoliak bình luận.

Mới đây nhất, trong ngày 22/3, ông Dmitry Peskov đã xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN và đưa ra bình luận khi được hỏi liệu ông có tự tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân hay không.

Theo ông Peskov, Nga sẽ xem xét khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân khi thấy có "mối đe dọa sống còn" với nước này.

"Chúng tôi có một học thuyết về an ninh nội địa và điều đó đã được công khai. Quý vị có thể đọc trong đó để thấy mọi lý do cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Do đó, nếu có một mối đe dọa với sự sống còn của đất nước chúng tôi, nó (vũ khí hạt nhân) sẽ được sử dụng theo học thuyết của chúng tôi", ông Peskov cho biết.

Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin do truyền thông Ukraine đăng tải liên quan tới Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov.

Trong bài đăng gần đây nhất vào ngày 4/3, hãng thông tấn RIA Novosti cho biết, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã có cuộc điện đàm với Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Pháp Thierry Burcart để thảo luận về tình hình xung quanh Ukraine. Tuy nhiên, hình ảnh đăng kèm với bản tin là một bức ảnh cũ của ông Gerasimov.

