UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết chương trình phối hợp năm 2022

Các nội dung của chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động trong năm 2022: Tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII... Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn. Chỉ đạo chính quyền, chuyên môn đồng cấp ký chương trình phối hợp với Công đoàn cùng cấp. Chỉ đạo chuyên môn, công đoàn cùng cấp tổ chức: “Tết sum vầy” 2022 cho Công nhân lao động với chủ đề: "Tết sum vầy - Xuân Bình an", phương châm "Tất cả đoàn viên và Người lao động đều có Tết"; “Tháng Công nhân” gắn với "Tháng An toàn vệ sinh lao động" năm 2022 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”. Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Phát động và triển khai các phong trào thi đua phù hợp với từng loại hìnhCông đoàn cơ sở, vận động đoàn viên, người lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác, khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịchCOVID-19. Phát huy vai trò củaCông đoàn cơ sở trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua hướng dẫn, giám sát việc ký kết hợp đồng lao động, thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Tổ chức đối thoại về việc thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công tự phát tại doanh nghiệp, cùng với các cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết, hạn chế các cuộc đình công trái pháp luật. Tổ chức 01 cuộc đối thoại cấp tỉnh năm 2022. Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP; chỉ đạo các địa phương tổ chức đối thoại về các chế độ chính sách liên quan đến công nhân lao động trên địa bàn...