UBND tỉnh tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2022

Báo cáo tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Trong quý I/2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp với số ca nhiễm tăng mạnh; song với sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng lòng phối hợp của các tầng lớp nhân dân, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả khá tích cực.

Kinh tế duy trì được đà tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I ước đạt 6,71% (đứng thứ 20/63 tỉnh, thành cả nước và đứng thứ 2 các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 5,77%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 10,22% (riêng công nghiệp ước tăng 12,28%); khu vực dịch vụ ước tăng 4,44%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 9,92%.

Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 4.854 tỷ đồng, đạt 32,4% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, thu nội địa ước thực hiện 4.352 tỷ đồng, đạt 31,8% dự toán, tăng 4,2% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 501 tỷ đồng, đạt 38,6% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Chi ngân sách ước thực hiện 8.165 tỷ đồng, đạt 26,3% dự toán.

Trong quý I, thị xã Hoàng Mai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2020. Tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ công nhận huyện Quỳnh Lưu đạt chuẩn NTM trình Trung ương thẩm định; ban hành Quyết định công nhận 15 xã đạt chuẩn NTM, 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Bên cạnh đó, tỉnh đã tập trung giao kế hoạch đầu tư công năm 2022; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhất là các dự án, công trình trọng điểm. Kết quả tính đến ngày 31/3/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung đã giải ngân 831.982 triệu đồng, đạt 14,34% kế hoạch. Tính đến ngày 31/3/2022, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 33 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 2.876,40 tỷ đồng; điều chỉnh 31 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 13 dự án (tăng 12.984,30 tỷ đồng); thành lập mới 532 doanh nghiệp, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2021 với tổng số vốn đăng ký thành lập 6.691 tỷ đồng; có 359 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, trọng tâm là tổ chức tốt các điều kiện cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19; tăng cường các hoạt động hỗ trợ, kết nối giải quyết việc làm; chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn cho công tác dạy và học để tổ chức cho học sinh ở các bậc học trở lại đi học trực tiếp từ ngày 04/4/2022. Công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị cơ bản được đảm bảo tốt; thực hiện duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu kiện của nhân dân. Về các giải pháp trong quý II/2022, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất 9 nhóm giải pháp.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã nêu một số câu hỏi liên quan đến việc thực hiện kết luận Thanh tra dự án cụm dân cư Trường Sơn, dự án Minh Khang; việc tổ chức thanh tra các nội dung đến bộ kit xét nghiệm của Công ty Việt Á… Công tác đào tạo nghề cho người lao động; tiến độ xây dựng Khu B Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh; hiệu quả của các Trạm bơm thuộc Dự án Thủy lợi Bản Mồng; việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường… Về nội dung Khu B của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh triển khai xây dựng đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, lãnh đạo Sở Y tế cho biết, thời gian qua UBND tỉnh đã trưng dụng Khu B của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An làm khu điều trị bệnh nhân COVID-19; hiện nay việc trưng dụng đã tạm dừng để trả cho chủ đầu tư. Tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu B nhưng do thời gian qua Chủ đầu tư khu B có nhiều thay đổi nên dẫn đến tiến độ Khu B chậm. Hiện nay tại Khu B của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh đang triển khai lắp đặt thiết bị và đang xây dựng Đề án phối kết hợp giữa khu A và khu B Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh để trình cấp có thẩm quyền.

Về việc đảm bảo cho học sinh trở lại trường học, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo từ ngày 4/4/2022, tất cả học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh sẽ trở lại trường học trực tiếp. Tính ngày 14/4/2022 đã có 100% cơ sở giáo dục cho học sinh trở lại trường; trong đó, cấp mầm non, nhà trẻ có 69%, mẫu giáo có 78,4% học sinh đi học trở lại. Một số địa phương như Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Tương Dương… có tỷ lệ học sinh mầm non, nhà trẻ dưới 60% là. Đối với cấp học mầm non, Sở đã có văn bản chỉ đạo kết thúc năm học trước 30/6.

Đối với cấp học tiểu học, tỷ lệ học sinh đến trường đạt 98%. Tại TP Vinh, có 29/34 trường tiểu học tổ chức học bán trú. Đối với những địa phương có thời gian học trực tuyến kéo dài, Sở đã chỉ đạo kết thúc năm học trước 30/6. Đối với cấp học Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, tỷ lệ học sinh đến trường đạt 99,4%. Phụ huynh học sinh và dư luận đồng tình rất cao và ủng hộ việc cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Kết luận buổi họp báo, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch

UBND tỉnh cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được đồng hành và chia sẻ của các cơ quan báo chí, các phóng viên trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các vấn đề các phóng viên nêu tại buổi họp báo là những nội dung rất chi tiết, cụ thể, liên quan đến đời sống hằng ngày của nhân dân. Có vấn đề chưa được giải quyết, có vấn đề đã được giải quyết nhưng chưa thông tin kip thời đến các phóng viên. Đối với những vấn đề được nêu tại buổi họp báo nhưng chưa được các sở, ngành trả lời cụ thể, UBND tỉnh sẽ tổng hợp để yêu cầu các cơ quan có liên quan trả lời, thông tin tới các phóng viên.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các phóng viên, các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng, tâm huyết để tập trung tuyên truyền về các giải pháp đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại buổi họp báo. Trong đó, tập trung tuyên truyền về các giải pháp thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19 song song với phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

