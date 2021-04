Từ đáy 30.000 đồng/kg, giá vịt trái mùa tăng giúp người nuôi "hái tiền"

Nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An), mạnh dạn nuôi vịt trái mùa.

Thời gian này có lẽ là giai đoạn đáng quên nhất đối với những người chăn nuôi lợn. Hết "bão giá" rồi lại "bão bệnh", các hộ chăn nuôi kiệt quệ về tài chính, thậm chí còn phá sản. Đặc biệt, trước đại dịch tả lợn châu Phi đang không ngừng lây lan, nhiều nông dân ồ ạt chuyển sang nuôi vịt trái vụ.

Năm ngoái, giai đoạn này, người nuôi vịt lâm vào cảnh điêu đứng khi giá vịt thịt giảm xuống chỉ còn khoảng 30.000 đồng/kg. Song hiện tại, giá tăng mạnh. Theo những người nuôi vịt, thương lái đang thu mua vịt thịt với giá từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng/kg.

Hơn 1 tháng nữa mới đến mùa gặt nhưng nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An), đã tranh thủ nuôi vịt đồng trái mùa. Cách nuôi này là một trong những phương pháp mới song đem lại lợi nhuận cao.

Huyện Yên Thành được biết đến là địa phương nuôi vịt chạy đồng có thương hiệu từ lâu. Với phương thức này người chăn nuôi vịt tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có trong tự nhiên, đỡ tốn kém chi phí...

Tuy nhiên, nuôi vịt chạy đồng phải phụ thuộc vào sau những mùa vụ lúa mới gặt xong. Đây là thời điểm người dân nuôi đại trà, số lượng tăng lên rất nhiều nên giá bán giảm sâu nên thu nhập sẽ không cao.

Your browser does not support the video tag.

Người dân thu nhập cao nhờ nuôi vịt trái vụ.

Nhờ nắm bắt được tình hình, rút kinh nghiệm của các năm trước... nên năm nay nhiều hộ dân đã mạnh dạn nuôi vịt trái mùa.

Anh Đặng Trọng Quý (SN 1973), ở thôn Tiên Long, xã Quang Thành, huyện Yên Thành cho biết, năm trước anh nuôi hơn 2.000 con vịt theo hình thức chạy đồng, vì giá vịt thịt giảm sâu nên đã lỗ khoảng 70 triệu đồng, chưa kể ngày công bỏ ra.

Khác với năm trước, nhờ nắm bắt được giá cả thị trường, vịt nuôi trái vụ sẽ ít hơn nên gia đình anh đã mạnh dạn nuôi nhiều. Anh Quý đang nuôi 1,5 vạn con vịt thịt. Đến giờ, đàn vịt đã 45 ngày tuổi và chỉ khoảng 10 - 15 ngày tới có thể xuất bán, thế nhưng thương lái nhiều nơi đã đặt tiền cọc.

Anh Đặng Trọng Quý cho biết, nuôi 1,5 vạn vịt trái mùa, trừ mọi chi phí anh thu lại hơn 400 triệu đồng.

"Rút kinh nghiệm các năm trước, năm nay tôi mạnh dạn nuôi 1,5 vạn con vịt thịt trước mùa. Với giá thị trường như hiện nay từ 50.000 -57.000 đồng/kg thì trừ mọi chi phí, gia đình tôi sẽ thu hơn 400 triệu đồng", anh nói.

Tương tự như hộ anh Quý, gia đình anh Nguyễn Như Đại ở xã Vĩnh Thành cũng nuôi hơn 5.000 con vịt thịt. Hiện gia đình đã bán hơn 4.000 con, sau khi trừ mọi chi phí anh bỏ túi 120 triệu đồng.

"Khác với nuôi vịt chạy đồng, nuôi vịt trái vụ đỡ tốn công và đầu ra dễ dàng hơn. Tôi sẽ rút kinh nghiệm và năm sau sẽ tăng đàn nhiều hơn", anh Đại chia sẻ.

Không chỉ có gia đình anh Quý và anh Đại, hiện nay, toàn huyện Yên Thành có gần 510.000 con vịt thịt được nuôi trái vụ. Với số lượng này, huyện Yên Thành chiếm tỷ lệ cao nhất toàn tỉnh Nghệ An về tổng số đàn vịt.

Trao đổi với Dân trí, bà Đào Thị Điểm, cán bộ phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Thành, cho biết, năm nay nhiều hộ dân trên địa huyện đã mạnh dạn nuôi vịt trái vụ (trước khi lúa được gặt xong). Đây được xem là một trong phương pháp mới nhưng cách làm này đã cho người dân thu nhập cao nhờ giá vịt thịt tăng mạnh.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí