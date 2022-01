Truyền thông nói gì về sự "lột xác" của nhà sản xuất xe kỳ cựu trong năm 2021

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến thị trường ô tô Việt Nam năm 2021

Dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát mạnh trong năm 2021 khiến toàn thị trường ô tô du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Hàng loạt diễn biến phức tạp đến với các hãng xe khi doanh số bán hàng giảm, hoạt động sản xuất ngưng trệ và tác động từ vấn đề thiếu chip bán dẫn trên toàn cầu.

Thị trường Việt Nam không nằm ngoài tác động từ các vấn đề trên toàn cầu, đặc biệt dịch COVID-19 có phần phức tạp hơn so với năm 2020, khiến các thành phố lớn ở nước ta liên tục phải ngừng hoạt động kinh doanh và sản xuất trong nhiều tháng liền.

Điều này có thể được chứng minh cụ thể thông qua các con số. Theo Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số ô tô có khởi sắc vào quý I/2021 nhưng liên tục “rơi rớt” trong giai đoạn giữa năm. Trong đó, lượng xe bán ra đã giảm trong 5 tháng liên tiếp, từ tháng 3 với 31.227 xe xuống còn 8.884 xe trong tháng 8, khiến thị trường ô tô giai đoạn đó thậm chí còn “ảm đạm” hơn so với năm 2020.

Ngoài ra, việc những thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM phải thực hiện việc giãn cách xã hội trong nhiều tháng khiến các đại lý ô tô phải tạm dừng hoạt động. Dù nhiều hãng xe đưa ra phương án bán ô tô trực tuyến nhưng điều này vẫn chưa thực tế tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất xe lâu năm tại thị trường Việt Nam luôn có hướng giải quyết vấn đề và vượt qua thời kỳ khó khăn đó. Cùng với đó, chính sách miễn 50% lệ phí trước bạ của Chính Phủ vào tháng cuối năm 2021 đã kích cầu cùng nhiều ưu đãi từ các hãng xe, giúp thị trường dần sôi động và phục hồi trở lại. Nhờ vậy, Toyota kết thúc năm 2021 với 69.002 xe, đứng đầu toàn thị trường tính riêng mảng xe du lịch.

Nhà sản xuất kỳ cựu đã “lột xác” ra sao?

Thành công này của hãng xe Nhật Bản không phải ngẫu nhiên có được mà nhờ vào sự nhạy bén nắm bắt thị trường của một hãng xe kỳ cựu tại nước ta. Theo đó, Toyota liên tục lắng nghe ý kiến khách hàng và nhanh nhạy với xu thế của thị trường ô tô Việt Nam.

Trong 2 năm trở lại đây, Toyota liên tục trẻ hóa dải sản phẩm của mình, với những mẫu SUV đô thị với giá cả phải chăng, thiết kế trẻ trung và tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Sau thành công của mẫu Corolla Cross vào năm 2020, sang năm kế tiếp, nhà sản xuất này đã tung thêm một SUV có kích cỡ nhỏ và giá thấp hơn – Raize – cho thị trường nước ta và gây được tiếng vang ngay trong giai đoạn cuối năm vừa qua.

Đây là mẫu xe đã đạt doanh số 120.000 chiếc và giữ vị trí thứ 2 trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất năm 2020 tại Nhật Bản và tiếp tục góp mặt trong danh sách của nửa đầu năm 2021. Toyota Raize được thiết kế theo phong cách "Mạnh mẽ & Tinh tế" đi cùng khoang nội thất rộng rãi, tiện nghi và khoang hành lý lớn.

Vào tháng cuối năm 2021, Toyota tiếp tục tung ra Camry 2022, trong đó có phiên bản 2.0Q hoàn toàn mới với nhiều thay đổi nhằm hướng đến đối tượng khách hàng trẻ hơn, thông qua một số bổ sung thiết kế mới mẻ, trang bị tiện nghi sang trọng, cùng khả năng vận hành hứng khởi hơn nhờ trang bị động cơ, hộp số hoàn toàn mới và hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense (TSS). Bên cạnh đó, Camry 2.5HV là mẫu xe hybrid thứ 2 của Toyota tại thị trường Việt Nam, hướng tới một tương lai xanh cho thị trường Việt Nam.

Nói đến an toàn, Toyota cũng nỗ lực mang đến các trang bị an toàn cao cấp cho nhiều sản phẩm của mình trong thời gian qua. Trong đó, hệ thống TSS vốn chỉ xuất hiện trong một vài sản phẩm vào năm 2020 nhưng đã mở rộng đến 7 mẫu xe trong năm 2021, gồm: Corolla Cross, Hilux, Fortuner, Camry, Alphard, Land Cruiser và Land Cruiser Prado. Nhờ động thái tích cực về mặt an toàn, Toyota đã sở hữu rất nhiều mẫu xe đạt mức đánh giá 4 và 5 sao của ASEAN NCAP.

Thông qua những sản phẩm mới ra mắt trong năm 2021 như mẫu xe Raize "khuấy đảo cuộc chơi" trên thị trường ô tô 2021 với việc khai mở phân khúc A SUV giá cực kỳ hợp lý, cơn sốt Corolla Cross vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt với doanh số 18.411 xe trong năm 2021 hay Camry mới chinh phục các doanh nhân trẻ thành đạt, Toyota đã dần loại bỏ được định kiến xe Toyota ít options hay không có gì để hỏng vốn đeo bám hãng xe Nhật Bản từ lâu.

Trong khi đó, thấu hiểu vấn đề dịch vụ bán hàng và hậu mãi luôn đóng vai trò then chốt tạo dựng nên danh tiếng, Toyota tiếp tục chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ, luôn coi khách hàng là trên hết. Điều này được thể hiện bằng các hành động: Nỗ lực mở rộng hệ thống đại lý, nâng cao tay nghề, luôn phục vụ khách hàng bằng cả trái tim.

Để đào tạo được những nhân viên luôn hết lòng vì khách hàng không phải là điều dễ dàng, Toyota đã thực hiện được điều đó bằng sự kiên nhẫn và kinh nghiệm nhiều năm hoạt động tại thị trường ô tô Việt Nam.

Thay đổi mạnh mẽ so với trước đây, Toyota đang dần chứng minh cho người tiêu dùng Việt Nam rằng họ có thể mang đến rất nhiều giá trị phù hợp với nhu cầu cụ thể trong các giai đoạn khác nhau của thị trường. Điều này có được nhờ việc hãng xe Nhật Bản liên tục đổi mới; đồng thời, luôn tự đặt ra câu hỏi: “Có phương thức nào hiệu quả hơn hiện tại không?”, nhằm mang đến những sản phẩm tốt nhất và nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng./.

Tác giả: HP

Nguồn tin: vov.vn