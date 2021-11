Truy tố hai băng nhóm "đấu súng" gây chết người

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Nhựt (tên gọi khác: Bi Long Nhựt, 31 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho), Phạm Trần Trung Kiên (tên gọi khác: Gà Mỹ, 25 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho), Phan Trang Chủ (tên gọi khác: Bi Nhỏ, 20 tuổi, ngụ huyện Châu Thành), Trần Minh An (tên gọi khác: Bé An, 21 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) và Nguyễn Văn An (tên gọi khác: Du, 25 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) bị VKSND tỉnh Tiền Giang truy tố về tội “Giết người” theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự.

Các bị can Nhựt, Kiên, Trang Chủ và Minh An đồng thời còn bị truy tố về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại Điều 304 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra có 13 bị can khác bị truy tố về các tội danh “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Trộm cắp tài sản”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm” theo quy định tại các điều 304, 318, 173, 389, 390 Bộ luật hình sự.

Hình ảnh hiện trường lúc xảy ra bắn nhau (ảnh chụp từ clip)

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Tiền Giang, do bạn gái là tiếp viên quán karaoke XO tại xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho có mâu thuẫn với đồng nghiệp nên Phạm Trần Trung Kiên muốn tổ chức gặp gỡ để giải hòa. Khi biết nữ tiếp viên làm chung có quan hệ với nhóm giang hồ phường 7, thành phố Mỹ Tho nên Kiên cùng Nhựt và Trang Chủ ghé nhà Nguyễn Ngọc Tuấn Đăng (30 tuổi, ngụ phường 6, thành phố Mỹ Tho) mượn súng để phòng thân khi đi hòa giải.

Tại nhà Tuấn Đăng do nhóm của Kiên dựng xe mô tô chắn lối đi công cộng làm Nguyễn Minh Tân và Nguyễn Minh Tiến không qua được nên phát sinh cự cãi rồi Tân, Tiến bỏ đi. Nhóm của Kiên mượn được 5 khẩu súng, trong đó 3 khẩu có tính năng tương tự vũ khi quân dụng xong đem về nhà trọ ở xã Đạo Thạnh cất giấu.

Lúc này Nguyễn Văn Nhựt nhận được điện thoại của Nguyễn Minh Tân hẹn gặp lại nhau tại nhà Đăng để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Khi nghe Đăng điện thoại thông tin cho có thấy nhóm người cầm hung khí đứng trước cửa nhà mình bấm chuông, đoán nhóm của Tân đã đến nên nhóm của Nhựt mang theo súng kéo tới nhà Đăng hỗ trợ. Lúc này tại nhà Đăng có tổng cộng 11 người, Đăng kêu Nguyễn Văn An ra phía trước nhà cảnh giới





Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Đến khoảng 1h00 ngày 10/12/2020, Nguyễn Thanh Phong cầm súng cùng Nguyễn Minh Tân và 6 người khác kéo tới cách nhà Đăng khoảng 15 mét thì bị Nguyễn Văn An đang làm nhiệm vụ cảnh giới phát hiện nên nổ 2 phát súng vào nhóm Tân nhưng không trúng ai, đồng thời An hô to “tụi nó tới” để báo hiệu cho người trong nhà Đăng biết.

Nghe báo động Đăng và Nhựt, Kiên, Minh An, Trang Chủ cùng Nguyễn Văn An mỗi người cầm một khẩu súng đứng ở nhiều vị trí khác nhau bắn liên tiếp nhiều phát vào nhóm của Tân làm cho Long trúng đạn ngã xuống đường. Lúc này những người trong nhóm của Tân lùi vào góc khuất của hẻm để ẩn nấp, Thanh Phong dùng súng mang theo bắn vào nhóm của Đăng tổng cộng 4 phát đạn.

Về phía nhóm của Nhựt, trong lúc bắn súng vào nhóm của Tân và Thanh Phong, do vị trí đứng bắn của Kiên phía sau lưng Đăng nên Kiên bắn 1 phát trúng vào vùng đầu của Đăng làm Đăng ngã xuống đường. Cả hai nhóm ngừng bắn nhau để đưa Long và Đăng đi bệnh viện cấp cứu, và đến 7h40' ngày 12/12/2020 thì Đăng chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.

Sau khi sự việc xảy ra, nhóm của Nhựt kêu thêm bạn tới nhà Đăng quét dọn lau chùi vết máu, sau đó Nhựt giữ 1 khẩu súng phòng thân rồi mang tất cả súng còn lại đem gửi bạn bè cất giấu.

Thời điểm này nhóm của Tân nghe tin thương tích của Long rất nặng nên rủ thêm người quay lại nhà Đăng để hỏi rõ tại sao dùng súng bắn vào nhóm mình. Khi đến nhà Đăng đám đông đậu xe ngoài đường chắn lối đi công cộng, dùng lời lẽ thô tục lớn tiếng chửi bớ Đăng. Khi không có ai mở cửa mà chỉ có tiếng nói vọng ra thông báo Đăng bị thương đã đi bệnh viện, cả nhóm xô cửa rào xông vào nhà, la hét đập cửa kiếng và mở khóa vào nhà đập phá đồ đạt khiến những người trong nhà Đăng phải chạy lên lầu bẻ song cửa sổ trốn thoát sang nhà bên cạnh. Trong lúc đập phá, Lê Minh Nhựt trong nhóm của Tân còn bứt dây điện đầu camera, kèm ổ cứng 1000G lấy đem đi…

Việc hai bên dùng súng bắn nhau điên cuồng, cũng như sau đó nhóm Nguyễn Minh Tân quay lại la hét, đập phá tài sản nhà Đăng vào giữa đêm khuya, ở khu vực đông dân cư làm mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại phường 6, thành phố Mỹ Tho nên lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và tiến hành bắt giữ các đối tượng vi phạm.

Tác giả: Trân Định - Việt An

Nguồn tin: baovephapluat.vn