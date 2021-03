Truy tìm chiếc xe bỏ trốn sau khi gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong

Sáng nay (21/3), lãnh đạo xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp xác nhận với PV Dân trí, vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm cùng ngày. Vào thời điểm này, lượng người và xe lưu thông qua khu vực cầu Dinh còn khá vắng vẻ, nên sau khi gây ra tai nạn, chủ phương tiện đã bỏ trốn.

"Vào sáng sớm, khi người phụ nữ này đi xe đạp đến khu vực gần cầu Dinh thì bị một chiếc xe ô tô đâm phải, khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe đã bỏ trốn và chúng tôi đang trích xuất camera để truy tìm chiếc xe này..." - một lãnh đạo xã Tam Hợp cho biết.

Hiện trường người phụ nữ tử vong cùng chiếc xe đạp, đoạn vào vòng cua cầu Dinh, thuộc xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Cũng theo vị lãnh đạo này, qua xác minh ban đầu, nạn nhân ngụ tại xóm Sơn Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Nhận được tin báo, Công an xã Tam Hợp, Công an xã Nghĩa Xuân, Công an huyện Quỳ Hợp và chính quyền xã Tam Hợp đã có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, trích xuất camera để truy tìm chiếc xe gây tai nạn bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳ Hợp tiếp tục làm rõ.

Được biết, tại địa điểm người phụ nữ bị xe ô tô gây tai nạn chết người sáng nay (21/3) thì trước đó vào khoảng 11h50, ngày 13/3 cũng đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khi chiếc xe ô tô tải nhỏ mang BKS 37C-268.68 do anh Kim Văn Đại (SN 1975) trú tại bản Pà Cọ, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong điều khiển bất ngờ va chạm với xe ô tô đầu kéo mang BKS CD-10-66 kéo theo rơ moóc BKS BM-128 (biển số quân đội), do anh Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1976) trú tại phố Kim Sơn, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương (Hải Dương) điều khiển.

Trước đó vào hơn 11h trưa, ngày 13/3, chiếc xe tải thùng chạy lấn làn đâm chiếc xe đầu kéo. Vụ tai nạn làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Cú va chạm đã làm anh Đại bị nát 2 chân, chấn thương đầu, chị Lương Thị Huệ (SN 1986, vợ anh Đại) bị chấn thương sọ não và anh Lữ Văn Nam (SN 1962) trú tại bản Chiềng, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong bị gãy 2 chân, chấn thương đầu.

Tại hiện trường, 2 xe ô tô và một số đoạn lan can bên đường bị hư hỏng.

Ngay sau khi TNGT xảy ra, người dân và lực lượng chức năng địa phương đã tìm cách đưa 3 người bị thương mắc kẹt trong cabin đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Tại bệnh viện, sau khi được cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng nên một người đã tử vong.

Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ tai nạn sáng nay (21/3) tại khu vực cầu Dinh, xã Tam Hợp, Quỳ Hợp.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày, trên Quốc lộ 48, tại khúc cua đoạn đầu cầu Dinh (hướng từ huyện Quỳ Hợp đi Vinh) đã xảy ra hai vụ tai nạn, cướp đi sinh mạng của 2 người cùng một vài trường hợp khác bị thương.

Tác giả: Nguyễn Phê

Nguồn tin: Báo Dân trí