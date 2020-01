Trưởng phòng CSGT Nghệ An: “Không thực hiện theo điều lệnh thì xử lý mức cao nhất”

Your browser does not support the video tag.

Ngày 6/1, Đại tá Cao Minh Phượng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong 5 ngày đầu ra quân (từ 1/1 – 5/1), lực lượng CSGT Nghệ An đã xử phạt 51 trường hợp (trong đó có 16 trường hợp là ô tô, 35 xe máy) vi phạm nồng độ cồn.

Theo Đại tá Phượng, thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ, Công an tỉnh Nghệ An bắt đầu triển khai lực lượng từ 0h ngày 1/1, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ngoài xử lý trên các quốc lộ, tỉnh lộ thì CSGT công an 21 huyện, thị, thành cũng đồng loạt triển khai trên các tuyến đường đơn vị quản lý.

CSGT - TT Công an TP.Vinh ra quân kiểm tra nồng độ cồn.

“Sau khi Luật Phòng chống tác hại rượu, bia 2019 có hiệu lực, tỷ lệ người sử dụng rượu bia tham gia giao thông trên địa bàn đã giảm hơn rất nhiều so với trước. Ý thức người dân cũng đã được nâng lên rõ rệt, người dân đã nhận thức được tác hại của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông”, Đại tá Phượng nói.

Lãnh đạo phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho hay, đã chỉ đạo lực lượng CSGT phải quyết liệt và làm dứt điểm, không thể nương tay với bất cứ một trường hợp nào. Đối với những trường hợp không thực hiện theo điều lệnh của lực lượng thì xử lý mức cao nhất trong khung xử phạt.

Trước đó, tối 3/1, đội CSGT - TT Công an TP.Vinh lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn trên một số tuyến phố. Vào khoảng 22h cùng ngày, ông P.V.M. (39 tuổi) quê xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An điều khiển xe ô tô 4 chỗ bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra. Nam tài xế này sau đó bước xuống khóa cửa xe, bỏ đi không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác.

Một lúc sau, người này gọi điện cho một người phụ nữ tới và cho hay đây mới là người điều khiển phương tiện. Trước tình thế này, tổ công tác đã lập biên bản sự việc, niêm phong chiếc xe và đưa về trụ sở công an. Với hành vi vi phạm này, tài xế sẽ bị phạt 35 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Lực lượng CSGT đưa phương tiện về trụ sở do tài xế không chấp hành thổi nồng độ cồn.

Đại tá Phượng cho biết thêm, đang là đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội đầu Xuân năm 2020, lực lượng CSGT Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường quân số, tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm.

“Chúng tôi sẽ tập trung kiểm tra mạnh vào buổi tối, các ngày nghỉ, ngày lễ và các tuyến đường có lưu lượng người tham gia giao thông đông. Với sự vào cuộc tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân, đi liền với đó là xử nghiêm các trường hợp vi phạm ngay từ những ngày đầu, chắc chắn văn hóa bia, rượu của người Việt nói chung, của người dân Nghệ An nói riêng sẽ thay đổi, từ đó hướng đến văn hóa uống rượu, bia có trách nhiệm và dĩ nhiên TNGT năm 2020 và những năm tiếp theo sẽ giảm”, Đại tá Phượng khẳng định.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin