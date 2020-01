Công an Quỳ Hợp bắt giữ 34 vụ, 52 đối tượng phạm tội về ma túy

Năm 2019, công an huyện Quỳ Hợp đã điều tra và làm rõ 59/65 vụ xâm phạm trật tự xã hội xẩy ra, đạt tỷ lệ điều tra khám phá gần 91%, bắt giữ xử lý 76 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, đã phát hiện và bắt giữ 34 vụ, 52 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 3 bánh và 108,9 gam hêrôin, 21,2 gam ma túy đá, 1kg ketamin, 600 ml methadone, 30 viên hồng phiến, 3 khẩu súng, 38 triệu đồng tiền mặt...

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Công an huyện Quỳ Hợp

Tội phạm và vi phạm về quản lý kinh tế - chức vụ và môi trường đã phát hiện bắt giữ 61 vụ, 77 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Xử phạt hành chính 35 vụ, 41 đối tượng với số tiền 90,5 triệu đồng; chuyển cơ quan khác xử lý 18 vụ, 25 đối tượng…Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT đã tổ chức hơn 800 tuần tra kiểm soát với 2.538 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia. Qua đó phát hiện và lập biên bản 2.246 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 1.963 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng...Với những kết quả đó, công an Quỳ Hợp được UBND tỉnh tặng cờ “Thi đua xuất sắc”.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, đã có 1 đồng chí được tặng bằng khen của Thủ Tướng chính phủ, 3 đồng chí được Bộ công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “vì an ninh tổ quốc”, góp phần giữ gìn chính trị và trật tự an toàn xã hội; Tập thể công an huyện Quỳ Hợp được UBND tỉnh tặng cờ thi đua và đã có 17 đồng chí được tặng danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Có 17 đồng chí được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở"

Dịp này, UBND huyện Quỳ Hợp tặng thưởng 20 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc phá các chuyên án 119P, 129M và 819Ptrong việc thực hiện đợt cao điểm tấn công tấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã bắt 8 đối tượng, thu giữ 1 kg ketamin, 1.000 viên ma úy tổng hợp, 150g ma túy đá, 40 viên hồng phiến, 2 khẩu súng, 45 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 30,5kg pháo và triệt xóa một đường dây bôn bán ma túy liên tỉnh từ Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh và thành phố HCM để tiêu thụ.

Công an Quỳ Hợp kí kết giao ước thi đua năm 2020

Cũng tại hội nghị, cán bộ chiến sỹ công an Quỳ Hợp đã ký kết giao ước thi đua “Vì ANTQ” năm 2020.

Tác giả: Phan Giang

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An